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"Чемпионат Казахстана сильно развился". Экс-футболист сборной Румынии - о матче с "Шахтером" в Лиге конференций

"Чемпионат Казахстана сильно развился". Экс-футболист сборной Румынии - о матче с "Шахтером" в Лиге конференций
Александру Бурчану. Фото: РПЛ©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Экс-футболист сборной Румынии Александру Бурчану поделился ожиданиями от предстоящего матча "Стяуа" против карагандинского "Шахтера" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций.

"На первый взгляд, самый сложный матч у "Стяуа". Казахстан - чемпионат, который сильно развился, за последние годы команды выходят в Лигу чемпионов. Те, кто попадает в еврокубки, - хорошие команды.

Предстоит тяжелый пятичасовой перелет в Казахстан, там будет жарко, и тем более придется играть на "синтетике". У "Стяуа" тоже есть преимущества, но из всех матчей румынских команд этот кажется самым сложным", - приводит его слова KazFootball.kz.

Напомним, что в Лиге конференций от Казахстана также примут участие "Астана" и "Тобол", во втором раунде квалификации им предстоит сыграть с греческим "Арисом" и хорватским "Хайдуком" соответственно. Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 июля.

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Метки:
Шахтер ФК Румыния Лига конференций КПЛ-2021

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