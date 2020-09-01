Определился соперник "Кайсара" в третьем раунде Лиги Европы

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 7-го тура КПЛ?
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Определился соперник "Кайсара" в третьем раунде Лиги Европы

Кызылординцы дебютирует в турнире.

Определился соперник "Кайсара" в третьем раунде Лиги Европы
Фото: ПФЛК
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Стал известен потенциальный соперник кызылординского "Кайсара" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня, 1 сентября в Ньоне (Швейцария), "волки" встретятся с победителем пары "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина). Игра намечена на 24 сентября, а кызылординцы будут хозяевами.

Напомним, "Кайсар" дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. 17 сентября кызылординцы сыграют дома с кипрским АПОЭЛом.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Кайсар ФК Лига Европы Наши в еврокубках Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:20
Футбол

"Астана" узнала соперника в третьем раунде Лиги Европы
Сегодня
17:16
Футбол

Определился соперник "Кайсара" в третьем раунде Лиги Европы
Сегодня
17:11
Футбол

"Кайрат" сыграет с "Ростовом" в случае выхода в третий раунд Лиги Европы
Сегодня
11:35
Футбол

Футболист сборной Черногории назвал преимущество "Астаны" перед соперником в Лиге Европы
Сегодня
10:19
Футбол

Стали известны потенциальные соперники "Астаны" и "Кайсара" по третьему раунду Лиги Европы
Сегодня
09:47
Футбол

"Кайрат" может сыграть с "Тоттенхэмом" в третьем раунде Лиги Европы
Вчера
17:09
Футбол

Определился соперник "Кайсара" по дебюту в Лиге Европы
Вчера
17:07
Футбол

Стал известен соперник "Кайрата" во втором раунде Лиги Европы
Вчера
15:06
Футбол

"Этот гол ждали на родине". Алыкулов - о танцах с Лавом, историческом для Кыргызстана мяче и "Кайрате"
Вчера
11:53
Футбол

Названы все возможные соперники "Кайрата", "Астаны" и "Кайсара" во втором раунде Лиги Европы
Вчера
10:10
Футбол

Прямая трансляция жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы с участием трех клубов из Казахстана
30 августа
23:25
Футбол

Вагнер Лав прокомментировал свой первый дубль в КПЛ и победу над "Ордабасы"
30 августа
21:40
Футбол

"На Диакате был пенальти, 1000 процентов". Цхададзе - о поражении от "Кайрата", Вагнере Лаве и уходе казахстанца в РПЛ
30 августа
20:22
Футбол

Обидчик "Ордабасы" в Лиге Европы одержал разгромную победу через три дня после матча в Шымкенте
28 августа
14:24
Футбол

"Кайрат" после победы в Лиге Европы поднялся на 17 позиций в клубном рейтинге УЕФА
28 августа
13:57
Футбол

Новое достижение. Какая страна больше всего пострадала от казахстанских клубов в еврокубках
28 августа
11:31
Футбол

Тренер "Кайрата" рассказал о грубых ошибках и неуверенном начале матча с "Ноа"
28 августа
11:10
Футбол

"У нас есть характер". "Кыргызский Месси" из "Кайрата" оценил свой дебют и достижение в Лиге Европы
28 августа
10:17
Футбол

Тренер "Ноа" прокомментировал вылет из Лиги Европы и незасчитанный гол в ворота "Кайрата"
28 августа
09:40
Футбол

Президент КФФ отреагировал на победу "Кайрата" и вылет "Ордабасы" из Лиги Европы
28 августа
07:40
Футбол

Вагнер Лав высказался о первых голах за "Кайрат" и разгромной победе в Лиге Европы
28 августа
03:48
Футбол

"Кайрат", "Кайсар", "Астана", "Милан", "Тоттенхэм" и другие. Стали известны 90 из 92 участников второго раунда Лиги Европы
28 августа
00:18
Футбол

Матч Лиги Европы отменили из-за коронавируса у футболистов из обоих клубов
27 августа
23:56
Футбол

Казахстанский судья поставил два пенальти и удалил одного игрока в матче Лиги Европы
27 августа
23:40
Футбол

Видеообзоры победного матча "Кайрата" с дублем Вагнера Лава и вылета "Ордабасы" из Лиги Европы
27 августа
22:45
Футбол

В стартовом составе "Кайрата" вышло больше игроков из Армении, чем у соперника по Лиге Европы из этой страны
27 августа
22:01
Футбол

Видео дубля Вагнера Лава и других голов, или как "Кайрат" одержал разгромную победу на старте Лиги Европы
27 августа
21:55
Футбол

Видео голов и незабитого пенальти Диакате, или как "Ордабасы" вылетел из Лиги Европы
27 августа
20:47
Футбол

"Кайрат" обыгрывает "Ноа" после первого тайма матча Лиги Европы
27 августа
20:45
Футбол

"Ордабасы" не забил пенальти и проигрывает румынскому клубу после первого тайма матча Лиги Европы
13 декабря 2019
05:34
Футбол

Как "Манчестер Юнайтед" выиграл группу Лиги Европы с участием "Астаны"
8 декабря 2019
12:15
Футбол

Видео тренировки "Астаны" перед последним матчем в Лиге Европы
29 ноября 2019
00:09
Футбол

Видеообзор победы "Барыса" над командой Доуса в КХЛ
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
27 ноября 2019
23:33
Футбол

Видео пресс-конференции Сульшера перед матчем "МЮ" с "Астаной" в Нур-Султане
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
3 октября 2019
18:37
Футбол

Фото с матча "Астана" - "Партизан" в Лиге Европы
20 сентября 2019
08:50
Футбол

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Астана" - 1:0
22 августа 2019
20:51
Футбол

Фото с матча "Астана" - БАТЭ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика