Прямая трансляция жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы с участием трех клубов из Казахстана

Сегодня, 31 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В ней примут участие три клуба из Казахстана: "Кайрат
", "Кайсар
", "Астана
". Алматинская команда начинала свой путь в ЛЕ с первого раунда, где обыграла армянский "Ноа
" (4:1).
Во втором раунде к "Кайрату" присоединятся "Кайсар" и "Астана", вылетевшая из Лиги чемпионов. При этом "Астана" идет по Пути чемпионов - там играют только неудачники квалификации ЛЧ.
Со списком потенциальных соперников казахстанских клубов можно ознакомиться здесь
и здесь
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Прямая трансляция жеребьевки доступна по этой ссылке
. Начало в 17:00 по времени Нур-Султана.
Добавим, что сами матчи состоятся 17 сентября. На этой стадии победитель определяется по итогам одной игры, а в случае необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти.
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