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"Кайсар" определился со стадионом для Лиги Европы

Команда стартует со второго раунда.

"Кайсар" определился со стадионом для Лиги Европы
Фото: ФК "Кайсар"
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Кызылординский "Кайсар" выбрал стадион, где команда будет проводит матчи Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.

Обладатель Кубка Казахстана заявил стадион имени Кажымукана в Шымкенте - домашнюю арену "Ордабасы".

Напомним, "Кайсар" начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Соперник "волков" определится по итогам жеребьевки 31 августа.

Сам матч состоится 17 сентября 2020 года. На данной стадии турнира победитель будет определятся по итогам одной встречи, а жребий определит, дома или в гостях будут играть кызылординцы.

 

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020 Лига Европы Шымкент

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