Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Турция
Сегодня 12:20
 

Турецкий суперклуб нацелен на игроков "Ливерпуля"

  Комментарии

Поделиться
Турецкий суперклуб нацелен на игроков "Ливерпуля" ©instagram.com/gmamardashvili25

"Бешикташ" достиг личного соглашения по возможному переходу с крайним защитником "Ливерпуля" Константиносом Цимикасом. 

Поделиться

"Бешикташ" достиг личного соглашения по возможному переходу с крайним защитником "Ливерпуля" Константиносом Цимикасом. 

На данный момент турецкий клуб выбирает между греческим футболистом и защитником "Лацио" Нуно Таварешем. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение ближайших 24–48 часов.


По информации источника, "чёрно-белые" также сделали предложение "Ливерпулю" об аренде вратаря Георгия Мамардашвили до конца текущего сезона за 2 млн евро с возможностью продления соглашения.


С прошлого лета Цимикас выступает на правах аренды за "Рому". В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Мамардашвили, в свою очередь, принял участие в 11 встречах, в трёх из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 21:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 55 человек

Реклама

Живи спортом!