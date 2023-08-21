Турецкий суперклуб нацелен на игроков "Ливерпуля"

"Бешикташ" достиг личного соглашения по возможному переходу с крайним защитником "Ливерпуля" Константиносом Цимикасом.

На данный момент турецкий клуб выбирает между греческим футболистом и защитником "Лацио" Нуно Таварешем. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение ближайших 24–48 часов.

По информации источника, "чёрно-белые" также сделали предложение "Ливерпулю" об аренде вратаря Георгия Мамардашвили до конца текущего сезона за 2 млн евро с возможностью продления соглашения.

С прошлого лета Цимикас выступает на правах аренды за "Рому". В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Мамардашвили, в свою очередь, принял участие в 11 встречах, в трёх из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

