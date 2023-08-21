Турецкие клубы хотят подписать звездного игрока сборной Бельгии

Стамбульские "Фенербахче" и "Бешикташ" проявляют интерес к 33-летнему нападающему "Наполи" Ромелу Лукаку.

Как сообщает Николо Скира, неаполитанский клуб готов расстаться с бельгийцем за 10 миллионов евро.

Лукаку выступает за "Наполи" с 2024 года. Его действующий контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2025/26 форвард провел семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

За свою карьеру бельгиец также защищал цвета "Андерлехта", "Челси", "Вест Бромвича", "Эвертона", "Манчестер Юнайтед", "Интера" и "Ромы".

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