"Галатасарай" хочет подписать полузащитника "Барселоны"

"Галатасарай" и мадридский "Атлетико" проявляют интерес к 22-летнему полузащитнику "Барселоны" Марку Касадо.

По информации Mundo Deportivo, испанский хавбек уже отказался от варианта с переходом в турецкий клуб. Касадо не планирует покидать "Барселону" в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 100 млн евро.

В текущем сезоне Касадо принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его действующее соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 млн евро.

