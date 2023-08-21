Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Турция
Сегодня 15:30
 

"Галатасарай" хочет подписать полузащитника "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
"Галатасарай" хочет подписать полузащитника "Барселоны" ©instagram.com/fcbarcelona

"Галатасарай" и мадридский "Атлетико" проявляют интерес к 22-летнему полузащитнику "Барселоны" Марку Касадо.

Поделиться

"Галатасарай" и мадридский "Атлетико" проявляют интерес к 22-летнему полузащитнику "Барселоны" Марку Касадо.

По информации Mundo Deportivo, испанский хавбек уже отказался от варианта с переходом в турецкий клуб. Касадо не планирует покидать "Барселону" в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 100 млн евро.

В текущем сезоне Касадо принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его действующее соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 млн евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 113 человек

Реклама

Живи спортом!