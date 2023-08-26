"Для него это лучший вариант". Экс-игрок ЦСКА оценил трансфер Зайнутдинова в "Бешикташ"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказал свое мнение о переходе игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ".

"Для него на данный момент, когда Россия оказалась в такой ситуации, переход в "Бешикташ" – самый лучший вариант. Потому что все-таки турки играют в европейских кубках. Думаю, что на сегодняшнее время его судьба может сложиться очень интересно после переезда в Турцию", - цитирует Бокова meta-ratings.kz.

Напомним, что Зайнутдинов перешел из ЦСКА в "Бешикташ" за 4,5 миллиона евро. Казахстанец уже дебютировал за стамбульский клуб и отметился победным голом в матче Лиги конференций против киевского "Динамо".

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