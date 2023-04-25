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Тренер по ММА подсказал путь для развития футбола в Казахстане

Тренер по ММА подсказал путь для развития футбола в Казахстане
©КФФ

Тренер по ММА и основатель клуба Tobet Top Team Диас Кабдуов поделился своими наблюдениями относительно того, почему не развивается футбол в Казахстане, передают Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу занимает 112-е место в рейтинге ФИФА.

"Я часто думал касаемо футбола. Почему не развивается? Почему плохо играем? Потом подумал: вот, допустим, в Астане пацаны когда могут играть в футбол? Май, июнь, июль, август и все. Если бразильцы играют в футбол 12 месяцев в году каждый день, то наши играют четыре месяца. Сколько у нас крытых футбольных площадок? Может, две-три, и то там аренда бешеная. Если мы хотим футбол развивать, деньги выделяются, постройте крытые площадки. По 15 площадок в каждом городе, ауле, и тогда у нас футбол пойдет. Чтобы пацаны могли играть в дождь или снег. Выделите эти деньги на площадки, и тогда у нас футбол заиграет", - рассказал Кабдуов в интервью YouTube-канулу Baza MMA.

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