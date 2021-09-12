Винокуров стал чемпионом Ironman 70.3 в Ницце и посвятил победу Независимости Казахстана

Олимпийский чемпион Александр Винокуров, генеральный менеджер велокоманды "Астана", стал лучшим в своей возрастной группе на Ironman 70.3 в Ницце, сообщают Vesti.kz.

Он преодолел дистанцию (плавание, велоэтап и бег) за 4 часа, 55 минут и 22 секунды.

После победы 47-летний Винокуров отметил, что соревнование было очень сложным. А свой успех он посвятил Независимости Казахстана.

"За три десятилетия Казахстан и наш народ прошли через большие трудности и, благодаря огромным усилиям, смогли добиться впечатляющих результатов. Победу в сегодняшнем соревновании, которое было очень сложным и потребовало веры в себя и огромных усилий, я посвящаю моей стране в год 30-летия Независимости Республики Казахстан!" - написал Винокуров в своем Instagram.

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