Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Другие Триатлон
Комментарии

В Алматы пройдет чемпионат по дуатлону на велотреке

В Алматы пройдет чемпионат по дуатлону на велотреке
©almatytriathlon.org

Уже попробовали прокатиться на трековом покрытии? Теперь пора проверить свои силы в реальной борьбе!

15 октября состоится второй городской чемпионат по дуатлону на велотреке в Центральном парке отдыха города Алматы среди любителей.

На старт приглашаются школы триатлона и велокоманды города. Каждый участник преодолеет дистанцию "Супер Спринт" - 1800 метров бега, 6,6 километра вело и 900 метров бега.

Формат участия:

🔷 Командный зачет (состав команды - 3 мужчины + 1 женщина);

🔷 Индивидуальный зачет (главные тренеры школы/клуба по триатлону или велоспорту).

Подробная информация, тайминг, условия регистрации на сайте almatytriathlon.org.

❗❗ Внимание! Количество участников ограничено. Заявки принимаются до 10 октября на Whatsapp по номеру +7 701 763 0267.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
триатлон

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:07
Триатлон
В Алматы пройдет чемпионат по дуатлону на велотреке В Алматы пройдет чемпионат по дуатлону на велотреке
15 августа, 19:28
Триатлон
56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях 56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях
15 августа, 14:00
Триатлон
Определился самый быстрый "железный" человек Ironman Kazakhstan Определился самый быстрый "железный" человек Ironman Kazakhstan
4 августа, 16:40
Триатлон
В триатлоне ввели ограничения для трансгендеров В триатлоне ввели ограничения для трансгендеров
3 августа, 11:27
Триатлон
Сменился руководитель Алматинской федерации триатлона Сменился руководитель Алматинской федерации триатлона
25 июля, 19:25
Триатлон
5-й этап Кубка Temiradam пройден! 5-й этап Кубка Temiradam пройден!
6 июня, 16:30
Триатлон
Казахстанец победил на Кубке Европы по триатлону в Польше Казахстанец победил на Кубке Европы по триатлону в Польше
1 июня, 14:47
Триатлон
Большой триатлон пройдет на Алаколе Большой триатлон пройдет на Алаколе
23 мая, 10:05
Триатлон
В Талдыкоргане прошел двухдневный турнир по триатлону В Талдыкоргане прошел двухдневный турнир по триатлону
19 мая, 11:00
Триатлон
Талдыкорган встречает участников республиканского турнира по триатлону Талдыкорган встречает участников республиканского турнира по триатлону
11 мая, 22:59
Триатлон
Казахстанка войдет в историю чемпионатов мира IRONMAN Казахстанка войдет в историю чемпионатов мира IRONMAN
10 марта 2022, 20:34
Триатлон
"Четыре секунды до победы и призовые места". Как казахстанцы выступили на IRONMAN 70.3 в Дубае "Четыре секунды до победы и призовые места". Как казахстанцы выступили на IRONMAN 70.3 в Дубае
25 февраля 2022, 20:37
Триатлон
Казахстанка заняла третье место на IRONMAN OMAN Казахстанка заняла третье место на IRONMAN OMAN
26 декабря 2021, 19:16
Триатлон
В Нур-Султане пройдет чемпионат Азии по триатлону В Нур-Султане пройдет чемпионат Азии по триатлону
18 октября 2021, 19:06
Триатлон
В Алматы прошел первый межклубный чемпионат по триатлону В Алматы прошел первый межклубный чемпионат по триатлону
18 сентября 2021, 20:31
Триатлон
Казахстан завоевал золото и бронзу чемпионата Азии по триатлону Казахстан завоевал золото и бронзу чемпионата Азии по триатлону
12 сентября 2021, 20:22
Триатлон
Винокуров стал чемпионом Ironman 70.3 в Ницце и посвятил победу Независимости Казахстана Винокуров стал чемпионом Ironman 70.3 в Ницце и посвятил победу Независимости Казахстана
4 августа 2021, 22:39
Триатлон
Гонка IRONMAN в Казахстане отменяется Гонка IRONMAN в Казахстане отменяется
18 сентября 2020, 15:58
Триатлон
Что ждет казахстанский триатлон после пандемии? Что ждет казахстанский триатлон после пандемии?
5 сентября 2020, 14:22
Триатлон
Триатлон в Алматы. Где и как готовят чемпионов в южной столице Триатлон в Алматы. Где и как готовят чемпионов в южной столице
6 июля 2020, 17:24
Триатлон
Ironman в Нур-Султане перенесен из-за коронавируса Ironman в Нур-Султане перенесен из-за коронавируса
30 июня 2020, 17:11
Триатлон
Сергей Бодров: Как покорить Северный и Южный полюс, пробежать Ironman и вскопать два гектара земли Сергей Бодров: Как покорить Северный и Южный полюс, пробежать Ironman и вскопать два гектара земли
25 июня 2020, 11:10
Триатлон
"Через год вы станете еще выносливее!". Участница Олимпиады - о правильной подготовке к Ironman "Через год вы станете еще выносливее!". Участница Олимпиады - о правильной подготовке к Ironman
5 июня 2020, 22:11
Триатлон
Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века
2 июня 2020, 16:25
Триатлон
Казахстанская федерация триатлона провела первый TEMIRADAM Training Казахстанская федерация триатлона провела первый TEMIRADAM Training
1 февраля 2020, 14:04
Триатлон
Лицензии для триатлона. В КФТ рассказали о полном Ironman и планах на Олимпиаду-2024 Лицензии для триатлона. В КФТ рассказали о полном Ironman и планах на Олимпиаду-2024
20 декабря 2019, 19:33
Триатлон
Almaty Triathlon Federation стала лучшей спортивной федерацией 2019 года Almaty Triathlon Federation стала лучшей спортивной федерацией 2019 года
4 декабря 2019, 17:10
Триатлон
Алматинские триатлонисты завершили сезон-2019 чемпионатом в закрытых помещениях Алматинские триатлонисты завершили сезон-2019 чемпионатом в закрытых помещениях
28 ноября 2019, 19:07
Триатлон
В Алматы пройдет чемпионат города по триатлону в закрытых помещениях В Алматы пройдет чемпионат города по триатлону в закрытых помещениях
25 октября 2019, 13:24
Триатлон
Триатлон в межсезонье: что делать? Триатлон в межсезонье: что делать?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus