В Алматы пройдет чемпионат по дуатлону на велотреке

Уже попробовали прокатиться на трековом покрытии? Теперь пора проверить свои силы в реальной борьбе!

15 октября состоится второй городской чемпионат по дуатлону на велотреке в Центральном парке отдыха города Алматы среди любителей.

На старт приглашаются школы триатлона и велокоманды города. Каждый участник преодолеет дистанцию "Супер Спринт" - 1800 метров бега, 6,6 километра вело и 900 метров бега.

Формат участия:

🔷 Командный зачет (состав команды - 3 мужчины + 1 женщина);

🔷 Индивидуальный зачет (главные тренеры школы/клуба по триатлону или велоспорту).

Подробная информация, тайминг, условия регистрации на сайте almatytriathlon.org.

❗❗ Внимание! Количество участников ограничено. Заявки принимаются до 10 октября на Whatsapp по номеру +7 701 763 0267.

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