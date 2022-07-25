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Материал предоставлен Казахстанской федерацией триатлона
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5-й этап Кубка Temiradam пройден!

5-й этап Кубка Temiradam пройден!
©КФТ

24 июля в Триатлон парке состоялись пятый этап Кубка Temiradam в "эстафете 2+1" среди атлетов категорий Pro и AgeGroup и Temiradam Challenge в плавании на 1500 метров среди любителей. Данные старты прошли в рамках чемпионата Азии по триатлону-2022 Asia Triathlon U23 and Junior Championships Nur-Sultan.

С самого раннего утра спортсмены заполонили парк, чтобы предварительно подготовиться и разогреться перед стартом.  

На Temiradam Challenge swim были представлены три возрастные категории для женщин и мужчин: 18-34, 35-49  и 50+. В категории F18-34 подиум лидера заняла Жулдыз Егинжанова. В F35-49 первой стала Ляззат Ибраева, второй - Сауле Махметова. В F50+ определились победительницы двух мест - Айгул Дюсембаева, занявшая первое место, и Бактыгуль Алимбекова, которая заняла вторую строчку.

В мужском заплыве в возрастной категории 18-34 первое место занял Асхат Абишев. На втором месте оказался Ерлан Сайлаубек, а на третьем - Абзал Нуржанулы. Отметим, что Асхат Абишев стал абсолютным победителем в Challenge swim. Он показал лучший индивидуальный результат, преодолев дистанцию всего за 26 минут и 32 секунды. Мужчины в категории 35-49 на пьедестале почета расположились следующим образом: первое место занял Шынгыс Риаханов, второе - Тимур Абилов и третье - Ерхат Салханов. В M-50 было два места: первое - Алмаз Жекеев и второе - Искандер Сарсенов.

Кубок Temiradam впервые пробует формат эстафеты "2+1", условием которого стало участие двух мужчин и одной женщины (второй по счету) в команде. Каждый из участников по отдельности в установленном порядке должен был преодолеть дистанцию: 250 метров - плавание, 6,6 километра - вело и 1,6 километра - бег. По завершении данного соревнования можно с уверенностью сказать, что это новшество было очень интересно как для самих спортсменов, так и для болельщиков-любителей, которые пришли поддержать своих фаворитов в этой гонке.

В мужской гонке категории Pro победу забрали гости из южной столицы - алматинская команда World Class Almaty, которая демонстрировала свое лидерство уже на этапе велогонки. Второе место заняла команда ERG Team Pro, уступив лидерам 33 секунды. Третье место заняли ERG Team Pro-2.

В группе AGE на первых двух этапах вели между собой активную борьбу представители Ironqazaqstan и SBR-school. На втором этапе за Ironqazaqstan Stars выступала Дарья Старостина, которая изначально подняла команду с четвертой позиции сразу в лидеры, передавая в дальнейшем эстафету в числе первых. Но, к сожалению, несмотря на все старания Дарьи, команда не смогла вырваться на первую строчку призеров. Завершавший гонку участник команды Ironqazaqstan на беговом этапе не уступил лидерство и подарил своей команде золото. Ironqazaqstan Stars заняли вторую позицию, а SBR-school замкнули тройку лидеров этой гонки.

Поздравляем наших победителей и напоминаем, что следующий, шестой этап Кубка Temiradam состоится в Костанае 7 и 8 августа. Более подробную информацию читайте на нашем сайте temiradam.com.

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Метки:
КФТ триатлон

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