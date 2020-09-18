Что ждет казахстанский триатлон после пандемии?

Пандемия коронавируса серьезно затормозила развитие спорта во всем мире. Были отменены Олимпиада в Токио, чемпионаты мира и континентов во всех спортивных дисциплинах.

Не стал исключением и один из самых популярных видов спорта - триатлон, в сезоне-2020 фактически не было международных и национальных первенств. И вот карантин заканчивается - совсем скоро мы увидим новые старты.

О том, как казахстанские триатлеты готовятся к новым соревнованиям, рассказывает спортивный директор Казахстанской федерации триатлона Сергей Майер.

- Добрый день, Сергей! Как пандемия повлияла на расклад сил в мировом триатлоне? Кто, на ваш взгляд, с учетом прошедшего в Гамбурге этапа Мировой серии, сегодня в фаворитах?

- Здравствуйте! По большому счету мировой рейтинг не изменился. Вот и в гамбургском старте мы увидели ту же лигу на тех же местах. Я думаю, что это связано с жесткой самодисциплиной, которая присуща спортсменам из циклических видов спорта. Они просто не могли потерять форму, потому что это не престижно и, что немаловажно, это дорого. Поэтому даже в самый суровый карантин триатлеты находили время и место для тренировок.

- Как Казахстанская федерация триатлона пережила режим ЧП и карантин? Удалось ли сохранить спортивную форму в целом?

- Рано говорить, что мы полностью пережили карантин. Все эти ограничения еще долго будут отражаться на работе федерации и отзываться на спортивной "боеспособности". Не хотелось бы говорить о грустном, например, об отмене и переносе соревнований, и я не хотел бы употреблять слово "потеря", поэтому скажу так: карантинные мероприятия создали большую задержку в деле развития казахстанского триатлона.

Это отразится и на профессионалах, и на любителях. К тому же нам пришлось приложить немало усилий, чтобы держать персонал, что называется, в тонусе. Под персоналом я имею в виду тех людей, которые обеспечивают и обслуживают спортивные мероприятия. Ведь для того, чтобы провести чемпионат Казахстана или розыгрыш республиканского кубка, нужен объединенный труд десятков людей.

Тем не менее, я полагаю, что у нас достаточно опыта и сплоченности, и мы так же, как и профессиональные атлеты, быстро войдем в форму.

- Как велась работа в региональных федерациях, какие были принципы взаимодействия?

- Мы достаточно быстро перестроились, перешли на дистанционную работу и посвятили этому большое количество времени. За основу был взят базовый пункт развития - регламентация правил вида спорта. Это большой объемный документ, который соответствует всем международным стандартам.

В дальнейшем наша разработка очень поможет в подготовке профессиональных спортсменов, тренеров, в том числе и детских, судей к международным соревнованиям. Благодаря этому документу подростающее поколение атлетов и тренеров будут четко представлять, как нужно выступать на международных соревнованиях. Особенно это важно для судейского корпуса, чтобы правильно ориентироваться во всех тонкостях международных состязаний.

- Какие новые методы дистанционных занятий применяли тренеры в регионах?

- Карантинные меры "закрыли" атлетов в своих регионах. Понятно, что у каждой региональной федерации триатлона свои возможности, но практически все атлеты находили способы поддерживать свою спортивную форму, свой уровень хорошего и привычного "спортивного стресса", на постоянном и достойном уровне.

Мы постоянно отслеживали состояние спортсменов, были введены так называемые "прикидки" - контрольные срезы, которые главный тренер сборной Казахстана по триатлону Андрей Глущенко назвал "имитацией спортивных соревнований". Благодаря этому мы увидели реальный прогресс и речь шла не о поддержании спортивной формы, а о ее наращивании.

Спортивные тренировки были построены по принципу онлайн-взаимодействия. Атлеты получали задания, выполняли их, а тренеры получали отчеты через различные гаджеты, которых сегодня очень много. Как ни странно, карантин объединил нас со всеми регионами, например, в подготовке и унификации внутренних документов. В обычное время, скажем, в середине спортивного сезона, на такую важную работу у нас просто не хватало времени, а во время ЧП и карантинных ограничений это время появилось. Нам удалось поговорить со всеми тренерами из регионов, у которых всегда есть свое видение развития триатлона. Все это учитывалось.

- Какие цели стоят перед КФТ в новом сезоне?

- Если говорить о профессиональном триатлоне, то наша основная задача - получить лицензии на Олимпиаду. У нас есть на это все шансы, поскольку впереди еще четыре квалификационных соревнования. Если говорить о нормотворческой работе, то мы приступили к разработке документа для региональных федераций, который сможет выявить большой спортивный потенциал всех регионов Казахстана.

Чем больше будет региональных сборных, тем легче нам будет найти одаренных атлетов. Естественно, что в новом сезоне мы намерены провести все запланированные мероприятия для профессионалов и для любителей, при этом хотим сделать их такими же яркими и запоминающимися, как это было в прошлых сезонах. Также мы продолжаем работу по лицензированию тренерского состава, надеемся, что в новом сезоне у нас появятся новые тренеры в регионах.

- Насколько изменился состав сборной РК по триатлону? Кто наши главные надежды на олимпийскую лицензию?

- Состав сборной не изменился и вряд ли пока изменится. Дело в том, что Международный союз триатлона на время пандемии заморозил все рейтинги профессиональных спортсменов. Мы в Казахстане поступили так же, поскольку не было возможности проводить соревнования и производить какие-то изменения в рейтинговой системе. Наши главные надежды те же - Арина Шульгина, Аян Бейсенаев. Вместе с главным тренером сборной не могу не отметить успехи Дарына Конысбаева, который очень сильно добавил на беговом этапе и бежит близко к мировому уровню.

- Что нового вы приготовили для атлетов-любителей?

- Мы будем ориентироваться на начало сезона, на эпидемиологическую ситуацию в стране, и при первой же возможности постараемся утолить "спортивный голод" наших атлетов-любителей. Одной из веток развития станет проведение соревнований в формате Indoor.

- Как будет развиваться сотрудничество в рамках САТА?

- Перед нами стоит очень амбициозная международная цель, которая не имеет аналогов - развитие "большого триатлона" в Евразии. Это проведение совместных стартов под эгидой Центрально-Азиатской ассоциации триатлона (САТА). Первый из них - старт "Шымкент-Ташкент". Разумеется, сотрудничество по линии САТА (совместные тренировочные сборы, тренерские и судейские семинары и так далее) будет немедленно возобновлено, как только снимутся ограничения в связи с распространением коронавируса.