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Триатлон в Алматы. Где и как готовят чемпионов в южной столице

Главным достижением школы является победа на чемпионате Азии.

Триатлон в Алматы. Где и как готовят чемпионов в южной столице
Фото: Almaty Triathlon Federation
Новости спорта Другие Триатлон
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"Специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва №14" Управления спорта Алматы знают далеко за пределами не только города, но и всего Казахстана. Образованная в 2003 году как Детско-юношеский клуб физической подготовки №14 и получившая нынешний статус в 2013, школа уже много лет является главной кузницей кадров во многих видах спорта - фехтовании, президентском многоборье, современном пятиборье.

Уже три года в СДЮШОР функционирует отделение триатлона. Подробнее о процессе подготовки спортсменов рассказала директор Жамила Танабаева.

- Жамила Кемелбековна, когда в вашей школе начал развиваться триатлон?

- Отделение триатлона было открыто в нашей школе 4 января 2017 года. Набор производился в группы начальной подготовки первого года обучения. Контингент учащихся составил тогда 120 человек, было всего четыре тренера. Сегодня отделение триатлона состоит из 18 учебных групп. Это 14 групп начальной подготовки, три учебно-тренировочных группы и одна группа спортивного совершенствования. Триатлону обучаются 180 учащихся-спортсменов. Из них - пять кандидатов в мастера спорта и пять спортсменов, имеющих первый спортивный разряд.

Кроме этого, 26 учащихся имеют разряды по смежным видам спорта (плавание, велоспорт, президентское многоборье). Тренерский состав сегодня состоит из 13 человек: шесть штатных сотрудников и семь совместителей. При этом у 12 тренеров - высшее физкультурное образование, а два тренера имеют высшую категорию квалификации по смежным видам спорта. Два тренера имеют вторую категорию высшего уровня квалификации по триатлону.



- Какими результатами могут похвастаться ваши воспитанники?

- Несмотря на небольшую историю развития триатлона в Казахстане вообще и в нашем городе в частности, нам удалось завоевать множество спортивных наград. Так, по итогам 2019 года мы неоднократно занимали призовые места на этапах Кубка Республики Казахстан по триатлону. "Золото" завоевали Александр Тен, Абзал Орынбек, Юлия Озерова и Дарья Бычкова. На Чемпионате РК по триатлону золотых медалей были удостоены опять же Дарья Бычкова и Александр Тен. В финале Кубка РК эти же спортсмены были вновь признаны лучшими.

Наконец, наше главное достижение - победа Александра Тена на чемпионате Азии по триатлону в Южной Корее. Первое место юного триатлета войдет в историю мирового триатлона, ведь Саша Тен стал первым казахстанцем-чемпионом Азии по триатлону в своей возрастной категории.

- Как формируется сборная Алматы по триатлону?

- Отбор в сборную Алматы проходит на городских соревнованиях по триатлону и дуатлону, организованных Almaty Triathlon Federation, с которой у нас тесные и дружеские контакты. Каждый год проводятся два чемпионата, где мы и находим талантливых ребят. К сожалению, в 2020 году в связи с ЧП и карантином чемпионаты и отбор в сборную города не проводились.

- Какова дальнейшая судьба чемпионов?

- Думаю, что многое зависит от ребят, от их настроя и старания. С нашей стороны делается все возможное для их дальнейшего роста. Так, в 2019 -2020 учебном году для дальнейшего спортивного совершенствования в ГККП "Специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей" нами было передано пять перспективных спортсменов (Александр Тен, Егор Крупяков, Роман Санаров, Данил Породнов и Ислам Гаджиев), а в ГККП "Центр подготовки Олимпийского резерва по летним видам спорта" был зачислен Александр Тен.



- Что мешает сегодня развитию триатлона в Алматы?

- В целом, приобретение спортивного инвентаря и экипировки финансируется Управлением спорта города Алматы в полном объеме и по мере необходимости. Командировочные расходы и расходы на учебно-тренировочные сборы закладываются согласно календарному плану и ранжированию по видам спорта. Основные же проблемы, которые стоят перед СДЮШОР № 14 - это нехватка квалифицированных кадров по триатлону и отсутствие спортивной базы для занятий.

В Алматы нет специализированных баз для занятий триатлоном, а аренда бассейнов и стадионов дорогая. На развитие триатлона и подготовку спортсменов также влияет отсутствие тренеров. Чтобы тренировочный процесс шел в трех направлениях (плавание, бег, велоспорт) приходится набирать специалистов отдельно по каждому из этих видов спорта, что не всегда приводит к достижению желаемых результатов. Кроме этого, в утвержденных нормах и требованиях для присвоения спортивных разрядов и званий в триатлоне, дуатлоне и акватлоне отсутствуют нормативы по присвоению массовых разрядов для спортсменов детско-юношеского возраста.

- Как вы занимались с ребятами во время ЧП и карантина?

- Во время чрезвычайного положения тренировочный процесс проводился в онлайн-режиме в WhatsApp, Instagram и ZOOM. Тренерами давались задания, а видеоотчеты выполненных заданий выкладывались в социальные сети. После отмены ЧП индивидуальные занятия проводились на свежем воздухе с соблюдением всех санитарных норм. В данный момент тренировки проводятся так же на свежем воздухе в группах не более пяти человек, согласно плану поэтапного снятия карантина. Учебно-тренировочные занятия проходят на территории Центрального стадиона, в Центральном парке культуры и отдыха, на 
территории ледового комплекса "Алматы Арена", на территории индустриальной зоны.

Конечно, ограничение занятий во время ЧП и карантина негативно повлияло на подготовку спортсменов, особенно в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных группах (ГНП, УТГ), так как основной упор в домашних условиях делался на занятия по ОФП. Практические занятия по плаванию на воде и занятия по вело и беговой подготовке не проводились.

Тем не менее, через сайт в 2019-2020 учебном году на отделение триатлона было зачислено 75 детей. В 2021 году планируется возобновление проведений первенств СДЮШОР № 14 по плаванию, велоподготовке, легкой атлетике, участие в чемпионатах Алматы и республиканских и международных стартах.



- Как можно попасть в вашу школу?

- Вопрос очень своевременный. Как раз сейчас ГККП "СДЮШОР № 14" объявляет набор учащихся на 2020-2021 учебный год в группы начальной подготовки первого года обучения на отделении триатлона с 1 сентября 2020 года. Прием заявок осуществляется на сайте Управления спорта Алматы.

Возраст детей - 8-9 лет. Набор ведет тренер Даурен Ержанов.



СПРАВКА: Жамила Танабаева свою трудовую деятельность начала в 1996 году учителем физической культуры в лингвистической гимназии № 15 города Алматы. С 2003 года работает директором ГККП "Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №14" Управления спорта Алматы.

Сегодня она является членом Совета директоров подведомственных предприятий Управления спорта города Алматы. За вклад в развитие спорта в РК награждена почетными грамотами Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, благодарственными письмами акима города Алматы. Имеет почетное звание "За заслуги и развитии физической культуры и спорта".



Фото: Almaty Triathlon Federation

 

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Метки:
триатлон Казахстан Алматы

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