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Новости спорта Стендовая стрельба
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Казахстанка завоевала золото на чемпионате мира по стендовой стрельбе

Казахстанка завоевала золото на чемпионате мира по стендовой стрельбе
©instagram.com/drs_kz

Еще две медали завоевала сборная Казахстана на чемпионате мира по стендовой стрельбе, проходящем в Баку (Азербайджан), сообщает дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Борьба за золото стрельбе по движущейся мишени с 10 метров с меняющимся ритмом продолжалась до последнего момента. На чемпионство претендовали две казахстанки - Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова, набравшие в основном этапе 378 очков. Садуакасова показала свою меткость (19-13) и стала первой, а Ирназарова  взяла серебро.

Отметим, что накануне в стрельбе по движущейся мишени с расстояния десять метров золото, наоборот, взяла Ирназарова, а Садуакасова завоевала серебро. 

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