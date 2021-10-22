Казахстанка попала на пьедестал финального этапа Кубка мира по стендовой стрельбе

Представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе Зоя Кравченко отметилась наградой на финальном этапе Кубка мира в Ларнаке (Кипр), сообщает Olympic.kz.

Она проявила себя в упражнении "скит" среди микс-команд. Казахстанка поднялась на третью ступень пьедестала в паре с французом Эриком Делунэй.

Финал в этом виде программы состоится завтра, 23 октября.

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