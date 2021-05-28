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Казахстан завоевал вторую лицензию на Олимпиаду в стендовой стрельбе

Ее принесла Зоя Кравченко.

Казахстан завоевал вторую лицензию на Олимпиаду в стендовой стрельбе
Зоя Кравченко. Фото: olympic.kz
Новости спорта Стрельба Стендовая стрельба
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Представительница сборной Казахстана по стендовой стрельбе Зоя Кравченко завоевала олимпийскую лицензию, сообщает Olympic.kz.

Распределение квот состоялось после чемпионата Европы. Квота была выдала казахстанской спортсменке согласно рейтингу, но она не является именной. 

Напомним, что Кравченко успешно выступила на этапе Кубка мира в Индии, завоевав в финале личного зачета серебряную медаль и в командном соревновании золотую в упражнении "скит". 

Это вторая лицензия в данном виде спорта. Ранее первую завоевала Сарсенкуль Рысбекова. Всего в активе Казахстана уже 61 путевка на Игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония

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