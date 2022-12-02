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Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
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Определилось место проведения сборов казахстанских теннисистов перед новым сезоном

Определилось место проведения сборов казахстанских теннисистов перед новым сезоном
©ФТК

С 5 по 25 декабря в Дубае (ОАЭ) пройдут тренировочные сборы мужской и женской сборных Казахстана, а также ведущих юных игроков академии Team Kazakhstan при поддержке федерации тенниса Казахстана, сообщает пресс-служба ФТК.

Главная цель сборов - подготовка к предстоящему теннисному сезону 2023 года. В УТС примут участие Елена Рыбакина, Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Андрей Голубев, Александр Недовесов, Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин, Бейбит Жукаев, Денис Евсеев, Дмитрий Попко, Арсланбек Айткулов и Ислам Орынбасар.

Сборы проведут капитаны национальных команд - Юрий Щукин и Ярослава Шведова.

После подготовительного этапа игроки отправятся в Австралию для участия в турнирах. Часть из них сыграет в новом командном соревновании United Cup, другие - на турнирах серии WTA 500/ATP 250 в Аделаиде и Хобарте. Завершающим станет первый турнир из серии "Большого шлема" - Australian Open.

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Метки:
теннис

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