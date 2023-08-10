Казахстанского теннисиста отстранили по подозрению в договорных матчах

Представитель Казахстана Тимур Хабибулин, Санжар Файзиев из Узбекистана и Игорь Смиланский из Израиля получили временное отстранение по подозрению в участии в договорных матчах, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Хабибулин с 2014 по 2018 год совершил 18 нарушений, Файзиев - пять, Смиланский - три. Они отстранены с 25 июля. Санкции теннисистам будут избраны позднее в соответствующем порядке.

Отмечается, что игроки продумывали отдельные аспекты матчей, способствовали ставкам, не сообщали о коррупционных схемах, а в случае Хабибулина - предлагали другим игрокам деньги для влияния на матч.

Лучшей позицией Хабибулина в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) было 753-е место (2016-й год), Файзиева - 253-е (2017-й), Смиланского - 451-е (2018-й).

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