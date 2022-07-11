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Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
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Казахстанский вундеркинд выступил в финале турнира во Франции

Казахстанский вундеркинд выступил в финале турнира во Франции
©ФТК

Юный казахстанский теннисист Зангар Нурланулы сыграл в финале турнира серии Tennis Europe первой категории среди игроков до 14 лет в Париже, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Престижное соревнование собрало более 160 сильнейших игроков из 30 стран мира. Нурланулы был первым сеяным на турнире. 

Лидер сборной до 14 лет Нурланулы в матче за титул в упорной борьбе уступил немцу Нильсу Макдональду - 6:7 (4:7), 4:6.

На пути к финалу Зангар в первых двух играх обыграл теннисистов из Франции - Ариана Калитеру и Кипрена Шивалира - 6:2, 6:2. Далее в 1/8 финала Зангар оказался сильнее итальянца Рафаэля Чиуэрнелли. В четвертьфинале Зангар прошел уже настоящий тест в противостоянии с египтянином Эядом Мохаммедом Шерифом: в упорной борьбе наш спортсмен сломил-таки сопротивление цепкого соперника 7:6 (3), 6:2. В полуфинале юный казахстанец разгромил четвертую ракетку турнира - Тимео Труфелли из Франции - 6:1, 6:2.

Традиция этого турнира - проводить матчи за трофей на знаменитых кортах Roland Garros, чтобы юноши и девушки чувствовали себя как топовые игроки мира и привыкали к атмосфере одной из главных теннисных арен планеты.

Отмечается, что в этом состязании в разные годы побеждали Александр Зверев, Гаэль Монфис, Стефанос Циципас, Онс Жабер и многие другие.

 

Фото: @ФТК

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Метки:
Нурланулы Зангар

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