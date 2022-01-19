Казахстанский теннисист третью неделю удерживает лидерство в чемпионской гонке "Мастерса"

Организация Tennis Europe (TE) опубликовала обновленный рейтинг к Junior Masters, который пройдет осенью 2022 года в Монте-Карло, сообщает пресс-служба ФТК.

"Среди игроков до 14 лет по-прежнему лучшим является казахстанец Зангар Нурланулы. На этой неделе наш теннисист примет участие в турнире суперкатегории Les Petits As юниорского ТЕ-тура.

Junior Masters проходит на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло, где также проводят культовый ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters", - говорится в сообщении.