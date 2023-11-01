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Казахстанские теннисисты-юниоры одержали первую победу на чемпионате мира

Казахстанские теннисисты-юниоры одержали первую победу на чемпионате мира
©ktf.kz

В испанской Кордове победой сборной Казахстана на командном чемпионате мира среди игроков до 16 лет - Davis Cup Juniors Finals - завершился очередной игровой день.

Подопечные Сергея Квака встречались с командой Южной Кореи, которая ранее обыграла шестикратную победительницу юниорского "Кубка Дэвиса" сборную Испании. У нашей команды особые счеты с Южной Кореей: именно ей казахстанцы проиграли в мае в Шымкенте в полуфинале отбора на чемпионат мира.

Первым на корт вышел Зангар Нурланулы (331 ITF Juniors ranking) против Ким Му Бина (285 ITF Juniors ranking). Почти трехчасовой зрелищный матч завершился в пользу Ким Му - 6:4, 4:6, 6:7 (3:7).

Во второй игре Амир Омарханов (99 ITF Juniors ranking) разгромил 68-ю ракетку мира юниорского рейтинга Хван Дон Хена с одинаковым счетом 6:2, 6:2.

В решающей парной встрече победа была за нашими. Дамир Жалгасбай и Амир Омарханов за 46 минут разобрались с Ким Му Бином/Чон Ен Су - 6:3, 6:2.

В группе D у каждой из команд теперь одинаковое количество очков. Испания обыграла Италию и уже поздно вечером 1 ноября станет известно, какие две команды из этого квартета выйдут в четвертьфинал мирового первенства.

1 ноября сборная Казахстана сыграет против Испании.

Спонсоры юниорской сборной Казахстана - Акционерное общество "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына" и Фонд поддержки спорта Sport Qory"

©ktf.kz

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