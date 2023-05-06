Исторический успех девушек юниорской сборной Казахстана до 16 лет

В Шымкенте определились обладательницы путевок на юниорский чемпионат мира Juniors Billie Jean King.

Сборная Казахстана в финальном поединке отборочного турнира в захватывающем сражении уступила Японии - второй сеянной команде квалификационного этапа. В стартовой игре Анастасия Крымкова вывела нашу команду вперед, победив Ямомото 6:3, 6:4. Затем Полина Слепцова сыграла с лидером соперниц, 68-й ракеткой мира юниорского рейтинга Тсуджиокой, равный по накалу борьбы матч, который завершился победой японки 7:5, 6:4. В решающей заключительной парной игре Ариана Гогулина и Анастасия Крымкова уступили оппоненткам – 4:6, 1:6.

Напомним, что сборная Казахстана начала свой путь в отборе в группе, где последовательно разгромила Вьетнам и Иран с одинаковым счётом 3:0 и уступила Японии 0:2. В четвертьфинале подопечные Ярославы Шведовой победили Китайский Тайбэй, а в полуфинале не оставили никаких шансов пятикратным чемпионкам юниорского "Кубка Билли Джин Кинг" сборной Австралии - 2:0.

Таким образом, девушки сборной Казахстана до 16 лет впервые в истории пробились на чемпионат мира Juniors Billie Jean King, где осенью текущего года 16 сильнейших команд планеты разыграют заветный трофей.

Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов прокомментировал выступление юниорской сборной Казахстана:

"Поздравляю наших девушек из сборной до 16 лет с выходом на чемпионат мира. Команда мощно прошла отборочную стадию в родных стенах, победив многие сильные сборные, в том числе, в полуфинале пятикратных чемпионок юниорского «Билли Джин Кинг» из Австралии, а в финале в упорной борьбе совсем немного уступила Японии. Но главную задачу наши девушки выполнили – впервые в истории казахстанского юниорского тенниса до 16 лет пробились на чемпионат мира! Вместе с тренерами наши юные теннисистки показали свой высокий уровень, а вместе с ним, и правильность наших общих шагов в развитии тенниса в Казахстане. Надеюсь, что такое успешное выступление в отборочном турнире станет стимулом к победам непосредственно уже на чемпионате мира!".

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