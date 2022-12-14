Диас Доскараев стал вице-президентом федерации тенниса Казахстана

После почти трехгодичного перерыва Диас Доскараев вернулся к работе в федерации. На итоговой годовой конференции состоялось голосование по избранию его вице-президентом ФТК. Единогласным решением участников Доскараев избран вице-президентом Федерации тенниса Казахстана, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что хороших результатов Доскараев добился в качестве профессионального тренера. На протяжении шести лет являлся капитаном национальных сборных команд Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Он ушел с поста вице-президента Федерации тенниса Казахстана в 2020 году в связи с отъездом на обучение. В Федерации тенниса Казахстана Доскараев начинал административную карьеру с позиции руководителя Академии Team Kazakhstan, затем продолжил работать исполнительным директором и с 2016 года занимал пост вице-президента федерации.

Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов поблагодарил экс-вице-президента ФТК Юрия Польского за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейших начинаниях. Польский сосредоточится на работе в Азиатской федерации тенниса, где занимает пост вице-президента, а также будет внештатным советником президента Федерации тенниса Казахстана по стратегическим вопросам.

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