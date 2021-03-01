Четыре финала и ноль побед. Бублик и еще пять теннисистов из топ-50, у которых нет титулов

Димаш Тулегенов

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в финальном матче турнира серии АТР 250 в Сингапуре. Это был четвертый решающий матч первой ракетки страны на столь крупных соревнованиях, но во всех финалах Бублик проиграл. Корреспондент Vesti.kz рассказал о самых невезучих теннисистах из топ-50 мирового рейтинга, у которых все еще нет триумфов на уровне АТР.

Главным неудачником из топ-50 является 20-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (19). Многообещающий теннисист выходил в финал семь раз, но проиграл в каждом из них, уступив во всех 14 сыгранных партиях. В 2019 году он дошел до решающей стадии в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Лионе (Франция) и Штутгарте (Германия), в 2020-м - в Кельне (Германия), Марселе (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), а в 2021-м - в Мельбурне (Австралия, турнир АТР 250).

Его обидчиками стали(Сербия),(Франция),(Италия),(Франция),(Греция),(Германия) и(Великобритания). Никто из них не отдал Феликсу и сета.

Вторым неудачником является как раз 23-летний Бублик (43). Первая ракетка Казахстана был в финалах четырежды. В 2019 году в Ньюпорте (США) он проиграл в двух партиях Джону Изнеру (США). В том же сезоне Бублик дошел до финала в Чеджу (Южная Корея), где на решающем тай-брейке уступил Пабло Карреньо-Бусте (Испания).

2020 год прошел для Александра без выходов в финал. Но за два месяца 2021 года он уже дважды дошел до решающей стадии. Сначала он хорошо отыграл в Анталье (Турция), но снялся с финальной игры в самом начале матча из-за травмы. Соперником был(Австралия). В воскресенье, 28 февраля, Бублик, выиграв первый сет, проиграл в финале Сингапура(Австралия) - 6:4, 0:6, 2:6.

Три неудачных финала в активе у серба Филипа Крайиновича (32). В конце 2017 года он сенсационно вышел в решающую стадию турнира серии ATP Masters 1000 в Париже (Франция). В нем он проиграл Джеку Соку (США). Самое любопытное, что за три недели до этого Крайинович победил на соревнованиях ATP Challenger в Алматы.

В 2019 году в Будапеште (Венгрия) его остановил Берреттини, а в Стокгольме (Швеция) -(Канада). В двух из трех финалов сербскому теннисисту удавалось выиграть один сет.

Следом идет австралиец Джордан Томпсон (50). Его единственным финалом на данный момент является турнир в Хертогенбосе (Нидерланды) в 2019 году. В решающем матче соревнований его победил Адриан Маннарино (Франция).

Еще два игрока из топ-50 вовсе ни разу не добирались до финалов - это немец Ян-Леннард Штруфф (37) и россиянин Аслан Карацев (44).

Отметим, что благодаря успешной неделе в Сингапуре Бублик впервые в карьере поднялся на 43-е место в мировой табели о рангах АТР. Он с большим отрывом является первой ракеткой Казахстана.

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