Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Четыре финала и ноль побед. Бублик и еще пять теннисистов из топ-50, у которых нет титулов

Лишь у одного игрока результаты хуже, чем у казахстанца.

Четыре финала и ноль побед. Бублик и еще пять теннисистов из топ-50, у которых нет титулов
Александр Бублик. Фото: Singapore Open©️
Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
0

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в финальном матче турнира серии АТР 250 в Сингапуре. Это был четвертый решающий матч первой ракетки страны на столь крупных соревнованиях, но во всех финалах Бублик проиграл. Корреспондент Vesti.kz рассказал о самых невезучих теннисистах из топ-50 мирового рейтинга, у которых все еще нет триумфов на уровне АТР.

Главным неудачником из топ-50 является 20-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (19). Многообещающий теннисист выходил в финал семь раз, но проиграл в каждом из них, уступив во всех 14 сыгранных партиях. В 2019 году он дошел до решающей стадии в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Лионе (Франция) и Штутгарте (Германия), в 2020-м - в Кельне (Германия), Марселе (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), а в 2021-м - в Мельбурне (Австралия, турнир АТР 250).

Его обидчиками стали Ласло Джере (Сербия), Бенуа Пэр (Франция), Маттео Берреттини (Италия), Гаэль Монфис (Франция), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Дэниэл Эванс (Великобритания). Никто из них не отдал Феликсу и сета.

Вторым неудачником является как раз 23-летний Бублик (43). Первая ракетка Казахстана был в финалах четырежды. В 2019 году в Ньюпорте (США) он проиграл в двух партиях Джону Изнеру (США). В том же сезоне Бублик дошел до финала в Чеджу (Южная Корея), где на решающем тай-брейке уступил Пабло Карреньо-Бусте (Испания).

2020 год прошел для Александра без выходов в финал. Но за два месяца 2021 года он уже дважды дошел до решающей стадии. Сначала он хорошо отыграл в Анталье (Турция), но снялся с финальной игры в самом начале матча из-за травмы. Соперником был Алекс Де Минаур (Австралия). В воскресенье, 28 февраля, Бублик, выиграв первый сет, проиграл в финале Сингапура Алексею Попырину (Австралия) - 6:4, 0:6, 2:6.

Три неудачных финала в активе у серба Филипа Крайиновича (32). В конце 2017 года он сенсационно вышел в решающую стадию турнира серии ATP Masters 1000 в Париже (Франция). В нем он проиграл Джеку Соку (США). Самое любопытное, что за три недели до этого Крайинович победил на соревнованиях ATP Challenger в Алматы.

В 2019 году в Будапеште (Венгрия) его остановил Берреттини, а в Стокгольме (Швеция) - Денис Шаповалов (Канада). В двух из трех финалов сербскому теннисисту удавалось выиграть один сет.

Следом идет австралиец Джордан Томпсон (50). Его единственным финалом на данный момент является турнир в Хертогенбосе (Нидерланды) в 2019 году. В решающем матче соревнований его победил Адриан Маннарино (Франция).

Еще два игрока из топ-50 вовсе ни разу не добирались до финалов - это немец Ян-Леннард Штруфф (37) и россиянин Аслан Карацев (44).

Отметим, что благодаря успешной неделе в Сингапуре Бублик впервые в карьере поднялся на 43-е место в мировой табели о рангах АТР. Он с большим отрывом является первой ракеткой Казахстана.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сингапур ATP Казахстан теннис большой теннис Бублик Александр

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:00
Теннис

Четыре финала и ноль побед. Бублик и еще пять теннисистов из топ-50, у которых нет титулов
16 февраля
14:44
Теннис

Безуспешно играл на маленьких турнирах в Актобе, а теперь сенсационно вышел в полуфинал Australian Open. Нереальный прогресс Аслана Карацева
15 февраля
12:00
Теннис

Итоги выступлений казахстанцев на Australian Open: какие изменения в рейтинге и сколько они заработали
11 февраля
20:00
Теннис

Надежды только на них. С кем сыграют Дияс и Путинцева на Australian Open и какие у них перспективы
9 февраля
18:29
Теннис

В ожидании реваншей, или с кем и во сколько сыграют казахстанские теннисисты на Australian Open в среду
8 февраля
19:48
Теннис

Три победы и достойное выступление Кукушкина. Итоги и обзоры матчей казахстанцев в первый день Australian Open
8 февраля
13:10
Теннис

Бублик вышел во второй раунд Australian Open
8 февраля
11:56
Теннис

Кукушкин был в шаге от победы в первом сете, но проиграл третьей ракетке мира на Australian Open
7 февраля
16:53
Теннис

Кукушкин - на главном корте Australian Open. Где и во сколько смотреть матчи казахстанских теннисистов
5 февраля
13:41
Теннис

Чемпионы US Open и медалистка Олимпиады, или с кем сыграют казахстанские теннисисы на старте Australian Open
4 февраля
11:30
Теннис

Australian Open под угрозой? Путинцева и остальные вновь на изоляции, а игровой день в Мельбурне отменен
3 февраля
20:08
Теннис

За спиной целая пропасть, или кто заменит Кукушкина в сборной через несколько лет
1 февраля
12:44
Теннис

Дияс заболела, а Рыбакина и Путинцева сыграют на турнире среди "невезучих". О ситуации за неделю до Australian Open
18 января
12:30
Теннис

"Мышь в номере, странные правила и отвратительная еда". Путинцева - об абсурдном карантине в Австралии
14 января
20:19
Теннис

Лидеры проиграли лишь чемпионам, или в какой форме подходят к Australian Open казахстанцы
12 января
19:24
Теннис

Бублик гарантировал себе подъем в рейтинге АТР и обновление личного рекорда
5 января
11:08
Теннис

Возвращение Шведовой и не только. Кто из казахстанских теннисисток сыграет на первом женском турнире года в Абу-Даби
23 декабря
17:31
Теннис

Шведова впервые за три года сыграет в основной сетке турнира "Большого шлема"
11 декабря
20:45
Теннис

Джокович и Надаль смогут взять с собой четырех человек, а казахстанцы только двоих. Интересные правила Australian Open
10 декабря
22:36
Теннис

Худший показатель в туре, или чем отметился первая ракетка Казахстана Бублик в 2020 году
3 декабря
19:21
Теннис

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина номинирована на премию WTA
23 ноября
17:10
Теннис

Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали
13 октября
11:36
Теннис

Ковидная пауза? Это были лучшие пять месяцев моей жизни - Бублик о карантине и турнире в Санкт-Петербурге
22 сентября
09:01
Теннис

К Федерации тенниса Казахстана присоединился известный функционер
8 сентября
12:40
Около спорта

Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане
7 сентября
12:55
Теннис

Сколько заработала Юлия Путинцева за выход в четвертьфинал US Open-2020
5 сентября
08:55
Теннис

Видео третьего победного матча Юлии Путинцевой на US Open-2020
10 июня 2020
00:10
Теннис

Казахстанские теннисисты узнали правила отбора на перенесенную Олимпиаду-2020
2 июня 2020
13:58
Теннис

Сборные Казахстана по теннису впервые после карантина приступили к УТС
22 мая 2020
16:55
Теннис

"Ее цель - стать первой в мире". Тренер казахстанки Рыбакиной рассказал о характере, семье и мотивации теннисистки
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика