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Новости спорта Теннис
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Умерла легендарная теннисистка

Умерла легендарная теннисистка
©РИА Новости / Алексей Филиппов

Известная теннисистка и телекомментатор, заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщает Федерация тенниса России.

"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анны Дмитриевой, разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами", - говорится на сайте организации.

Причины смерти не уточняются.

Анна Дмитриева родилась 10 декабря 1940 года в Москве. 18 раз становилась чемпионкой СССР по теннису в различных разрядах, выиграла 12 турниров Международной федерации тенниса (ITF).

В 1964 году ее удостоили звания заслуженного мастера спорта СССР, в 2004-м приняли в Зал российской теннисной славы.

С 1975 года Дмитриева работала спортивным комментатором. Лауреат Российской национальной премии "Золотой микрофон" как лучший спортивный комментатор (1997), премии "Телегранд" (2008). В 2007 году получила звание заслуженного работника культуры за заслуги в области культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу.

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Метки:
Утраты теннис

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