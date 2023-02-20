Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на престижном турнире в ОАЭ

Сегодня, 20 февраля, начинается новая неделя в мировом теннисе. Лучшие представители Казахстана выступят на соревнованиях WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) и ATP 250 в Марселе (Франция). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об их сегодняшних матчах.

На женском турнире-тысячнике в Дубае сыграют и Елена Рыбакина, и Юлия Путинцева. Первой из них на корт выйдет 28-летняя Юлия, занимающая 46-е место в мировом рейтинге. Ее соперницей станет 28-я ракетка мира 32-летняя хорватка Петра Мартич.

С этой теннисисткой Путинцева играла дважды, и в обоих случаях праздновала успех. Обе игры состоялись в 2020 году. Сначала казахстанка оказалась сильнее на харде US Open - 6:3, 2:6, 6:4, а затем переиграла эту же оппонентку на римском грунте - 6:3, 6:7(2), 6:4. Их третья очная встреча состоится сегодня и начнется ориентировочно в 16:30 по времени Астаны.

Десятая ракетка мира 23-летняя Рыбакина сыграет уже на главном корте. Ее соперницей будет экс-четвертая ракетка планеты канадка Бьянка Андрееску, в настоящее время занимающая 36-ю позицию. Их единственная встреча в прошлом состоялась на триумфальном для казахстанки "Уимблдоне". Тогда Елена в двух сетах обыграла Бьянку - 6:4, 7:6(5).

Отметим, что обе являются победительницами турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Если Рыбакина в прошлом году выиграла "Уимблдон", то в активе 22-летней Андрееску есть титул US Open-2019. Их второй матч начнется примерно в 22:15 по времени Астаны.

Кроме того, уже известно, с кем в случае побед встретятся казахстанки в следующем круге. Лучших во втором раунде ждут представительницы Чехии. Так, Мария Боузкова сыграет с Рыбакиной либо Андрееску, а Петра Квитова (12) ожидает результата встречи Путинцевой и Мартич.

Женский турнир Dubai Duty Free Tennis Championships пройдет в 23-й раз. Общий призовой фонд равен 2,78 миллиона долларов, или 1,24 миллиарда тенге, а победитель сможет рассчитывать на 1000 рейтинговых очков.

Параллельно в Марселе пройдет мужской турнир Open 13 Provence с участием первой ракетки Казахстана Александра Бублика. Пока 25-летний теннисист, занимающий 50-е место в рейтинге, идет на ужасающей серии из десяти поражений кряду.

Его соперником по первому кругу стал 30-летний серб Филип Крайинович, занимающий 67-ю позицию в мировой табели о рангах. Ранее друг с другом они играли лишь раз, и это произошло в прошлом году на триумфальном для Бублика турнире в Монпелье (Франция). Тогда в полуфинале Александр переиграл соперника в двух партиях - 6:4, 6:2.

Матч между Бубликом и Крайиновичем пройдет сегодня, ориентировочно в 21:00 по столичному времени. Турнир в Марселе пройдет в 31-й раз, и лучшим достижением для казахстанцев является выход в финал Михаила Кукушкина в 2019-м. Тогда он уступил в решающей встрече греку Стефаносу Циципасу - 5:7, 6:7(5).

Следующий соперник лучшего из пары Бублик - Крайинович определится в противостоянии француза Грегуара Баррера и швейцарца Марка-Андре Хуслера. Отметим, что победитель соревнований сможет заработать 250 очков в рейтинг, а общий призовой фонд равен 707,5 тысячи евро, или 337,7 миллиона тенге.

Что касается прямой трансляции, то по телевидению казахстанцы смогут увидеть лишь матч с участием Рыбакиной. Его покажут в прямом эфире на телеканале Setanta Sports 2.

Фото: "Уимблдон", DubaiTravelator, ABN AMRO Open, Petit Fute©️

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