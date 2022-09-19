Определились победители первого чемпионата Казахстана по паралимпийскому теннису

В Алматы прошел чемпионат Республики Казахстан по паралимпийскому теннису, в рамках которого также был проведен фестиваль по Special-теннису.

Всего в первенстве приняли участие более 40 спортсменов из Актобе, Актау, Уральска, Караганды, Астаны и Алматы.

На церемонии открытия исполнительному директору Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Дейву Майли Национальным паралимпийским комитетом был вручен сертификат о признании ФТК спортивной федерацией по летнему паралимпийскому виду спорта "теннис на колясках".

Чемпионат проходил в 4 возрастных категориях, и призовые места распределились следующим образом:

Мужчины 16+:

Неязов Дастан (Актобе) - 1-е место

Старыгин Федор (Караганда) - 2-е место

Быков Евгений (Караганда) - 3-е место

Девушки 16+:

Жетпеисова Айшуак (Караганда) - 1-е место

Бердишева Айгуль (Актобе) - 2-е место

Асаубаева Асель (Караганда) - 3-е место

Юноши 14-15 лет:

1-е место: Байкенов Мадияр (Актобе)

2-е место: Марат Турарбек (Уральск)

3-е место: Трофимов Назар (Актау)

Дети 7-8 лет:

1-е место: Соловьев Иван (Алматы)

2-е место: Рустамов Холид (Астана)

Также отдельными номинациями были отмечены:

"За лучшую технику" - Алиакпаров Динмухамед (Астана)

"За волю к победе" - Бекжанова Альбина (Уральск)

"За волю к победе" - Еделев Евгений (Актобе)

"Теннис на колясках широко представлен в мире: есть чемпионаты "Большого шлема", такие как "Уимблдон", открытые чемпионаты США, Австралии, Франции. Есть свои звезды, и я уверен, что казахстанские спортсмены тоже будут среди них. Главное - приложить все усилия. По итогам этого турнира будет сформирована национальная сборная, и уже в следующем году она поедет в Китай, чтобы впервые выступить на международной арене", - отметил исполнительный директор ФТК Дейв Майли.



Официальным партнером турнира стал Фонд Серика Тульбасова, который занимается поддержкой образования и спорта в Республике Казахстан.

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