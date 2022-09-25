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Новак Джокович ответил на вопрос о завершении карьеры

Новак Джокович ответил на вопрос о завершении карьеры
©ATP

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что пока не планирует завершать карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24 сентября 35-летний теннисист разгромил Фрэнсиса Тиафо из США в третьем матче второго игрового дня Кубка Лейвера.

Для серба это был первый матч за 76 дней после финала "Уимблдона".

Отметим, что Джокович пропустил все турниры в Северной Америке из-за нежелания прививаться от коронавируса.

"Не чувствую себя таким старым, чтобы закончить карьеру. Мое тело все еще служит мне, хорошо слушается меня. Это важно, когда вы добираетесь до возраста старше 35. 
 
Я просто хочу продолжать, пока чувствую себя хорошо и могу соревноваться с молодежью, чтобы быть одним из кандидатов на победу в турнирах "Большого шлема", - заявил сербский теннисист.

Напомним, что Джокович примет участие в турнире категории ATP 500 в Астане, который пройдет с 1 по 9 октября 2022 года.

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Метки:
Джокович Новак теннис большой

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