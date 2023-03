Названы самые богатые спортсмены в истории

Издание Sportico представило топ-10 самых богатых людей в истории профессионального спорта, передают Vesti.kz.

Рейтинг возглавил известный баскетболист Майкл Джордан, его состояние оценивается в 3,3 миллиарда долларов. На втором и третьем местах находятся гольфисты Тайгер Вудс (2,5 миллиарда) и Арнольд Палмер (1,7 миллиарда).

На четвертой строчке расположился другой гольфист Джек Никлаус (1,63 миллиарда), на пятой - форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду (1,58 миллиарда).

Также в список вошли форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (1,53 миллиарда), нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси (1,48 миллиарда), непобежденный боксер Флойд Мейвезер (1,41 миллиарда), легенда тенниса Роджер Федерер (1,38 миллиарда) и гольфист Фил Микельсон (1,36 миллиарда).

The Top 10 highest-paid athletes of all time, according to @Sportico.



For context, Michael Jordan's Nike income alone ($1.8 billion) would put him #3 on the list. pic.twitter.com/QL8l79wbjh