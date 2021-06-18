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"Надеюсь сыграть на Играх в Париже". Доминик Тим вслед за Надалем отказался от Олимпиады-2020

Австриец является пятой ракеткой мира.

"Надеюсь сыграть на Играх в Париже". Доминик Тим вслед за Надалем отказался от Олимпиады-2020
Фото: Reuters
Новости спорта Теннис
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Пятая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не примет участия в Олимпийских играх в Токио (Япония), пишет "Чемпионат".

"Всем привет! Пришел поделиться с вами печальной новостью. Обсудив вопрос со своей командой и проанализировав ситуацию, я принял очень трудное решение – отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Для меня, как и для любого другого спортсмена, участие в Олимпийских играх и представление своей страны – огромная честь, поэтому это решение далось мне очень тяжело. Однако 2021 год начался не так, как ожидалось, и я не чувствую, что готов сыграть в Токио на хорошем уровне.

Последние две недели я усердно тренировался и постепенно начинаю улучшать свою физическую форму. Моя цель – упорно работать в ближайшие недели, выкладываться на Уимблдоне, продолжать тренироваться и, надеюсь, защитить свой титул на US Open. Я желаю всей австрийской команде, которая отправится в Токио, всего наилучшего. Я молод и надеюсь, что смогу сыграть за сборную Австрии на Олимпийских играх в Париже в 2024 году", - написал Тим в соцсетях.

Добавим, что ранее отказался от поездки в Токио и испанец Рафаэль Надаль.

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония Надаль Рафаэль

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