Кукушкин в трех сетах проиграл Томпсону и не смог выйти в четвертый круг US Open

Казахстанец Михаил Кукушкин
не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходящего в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В третьем раунде престижных соревнований он встречался с австралийцем Джорданом Томпсоном
. Матч продлился три сета, по итогам которых сильнее оказался соперник казахстанца - 5:7, 4:6, 1:6.
Таким образом, в мужской сетке турнира не осталось представителей Казахстана. Ранее вылетел Александр Бублик
, уступивший в первом круге Кайлу Эдмунду (Великобритания).
Кукушкин в матче первого круга победил венгра Атиллу Балаша со счетом 6:4, 7:5, 6:4. Во втором круге он встречался с чилийцем Кристианом Гарином (19-я ракетка мира) и обыграл
его в пяти сетах со счетом 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5.
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