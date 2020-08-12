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Путинцева стартовала с победы на своем первом турнире после возобновления сезона

Следующий матч она проведет 13 августа.

Путинцева стартовала с победы на своем первом турнире после возобновления сезона
Юлия Путинцева. Фото: olympic.kz©
Новости спорта Теннис
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила австралийку Айлу Томлянович на турнире WTA в Лексингтоне (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч 1/16 финала завершился победой Путинцевой в двух сетах - 6:0, 6:4.

Для победы казахстанке потребовался один час и 25 минут. 

В следующем круге 13 августа Путинцева сыграет с Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии, которая ранее оказалась сильнее Анны Калинской из России - 6:2, 7:5.

Отметим, что это первый турнир для Путинцевой после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

 

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Метки:
теннис Путинцева Юлия WTA США

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