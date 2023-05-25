Правда ли, что сахар мешает похудеть: ошибки, диета и советы

Сахар является одним из источников энергии для нашего организма, но употребление слишком большого количества продукта может привести к различным негативным последствиям для здоровья. Например, есть версия, что сладкий продукт мешает правильному процессу похудения, но есть решение.

Что будет, если употреблять сахар каждый день

Сахар — это собирательное название быстрых углеводов, а глюкоза, которая есть во всех видах сладкого продукта, топливо, на которой "работает" человек. Можно ли его употреблять каждый день?

Почему сахар может помешать похудеть?

Фитнес-тренер Леон Болмеер рассказал, почему некоторым людям не удается сбросить лишние килограммы несмотря на соблюдение диеты.

"Ограничьте добавление сахара в свой рацион, выбирая простые, несладкие версии продуктов, таких как йогурт или молоко, и избегайте сладких напитков, которые могут добавить калории, не имеющие питательной ценности. Если перекус поздно вечером является проблемой, постарайтесь ограничить его. Большинство людей удовлетворяют свои потребности в калориях к обеду, поэтому добавление дополнительных закусок может затруднить сохранение дефицита. Если вам нужно перекусить, вместо этого выберите что-нибудь низкокалорийное и богатое питательными веществами", - считает тренер.

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Специалист предложил простые решения для преодоления возможных неудобств, уделяя особое внимание корректировке питания и режиму сна.

"Употребление большего количества продуктов, богатых клетчаткой, таких как фрукты и овощи, а также добавление белка в пищу может помочь вам чувствовать себя более сытыми, оставаясь при этом в пределах нормы калорий", - подсказывает Болмеер.

Какие ошибки можно совершить при соблюдение диет

Эксперт подчеркивает, что в погоне за идеальной фигурой люди чрезмерно сокращают потребление калорий, что может привести к неприятным последствиям.

"Недостаточное потребление калорий может снизить ваш метаболизм, вызвать сильную тягу к еде и даже привести к потере мышечной массы, а не к потере жира", - заметил Болмеер и добавил: "Для тех, кто не видит результатов, несмотря на поддержание дефицита калорий, рассмотрите другие факторы, такие как сон. Плохой сон может нарушить работу гормонов, которые регулируют голод и сытость, что затрудняет потерю веса".

Как правильно терять в весе?

Диетолог признается, что похудение — это постепенный процесс, безопасная цель которого обычно составляет 0,5-1 килограмма в неделю. Достижение этого часто предполагает создание ежедневного дефицита примерно в 500 калорий, что обычно можно сделать, не чувствуя себя чрезмерно ограниченным.

В каких пределах варьируется потребление калорий в день?

Большинству взрослых женщин требуется от 1600 до 2400 калорий в день.

Мужчинам обычно требуется от 2200 до 3000 калорий для поддержания веса.

"Не существует универсального подхода к созданию дефицита калорий. Такие факторы, как возраст, вес, рост, обмен веществ и уровень активности, играют роль в определении ваших уникальных потребностей в калориях, поэтому убедитесь, что вы персонализируете свой план, а не копируете других людей", - дополняет эксперт.

Фитнес-тренер в своем обращении рассказывает, что нужно похудение, это длительный процесс, поэтому - нужно набраться терпения.

"Здоровая потеря веса — это устойчивый процесс, а не мгновенное изменение. Будьте терпеливы со своим телом и сосредоточьтесь на постепенных улучшениях, а не на быстрых решениях, поскольку они часто приводят к лучшему долгосрочному успеху. Чрезмерно ограниченный дефицит калорий может привести к усталости, затуманенности сознания или потере мышечной массы и в конечном итоге может привести к повторному набору веса. Ключом к предотвращению этого является балансирование дефицита с помощью правильного питания и умеренных физических упражнений", - добавляет специалист.

Что такое "Правило 12 недель"?

При работе над дефицитом калорий важно употреблять продукты, богатые белком, а также применять силовые упражнения для сохранения мышечной массы. Есть другие условия.

Слишком долгое пребывание в дефиците калорий может привести к метаболической адаптации, что затруднит похудение в будущем. Чтобы избежать этого, поддерживайте дефицит калорий не более 12 недель за раз.

После этого периода постепенно увеличивайте потребление калорий до поддерживающего уровня в течение нескольких недель, чтобы свести к минимуму колебания веса и позволить вашему метаболизму перестроиться.

Продолжение поддерживающего режима в течение 3–4 недель, прежде чем вернуться к дефициту калорий, может помочь поддерживать хорошее функционирование вашего метаболизма и сделать долгосрочное управление весом более устойчивым.

Леон Болмеер считает, что как только вы достигли своей цели по снижению веса, переход на поддерживающие калории необходим для предотвращения повторного увеличения веса.

Поддерживающие калории, вероятно, будут выше, чем ваши дефицитные калории, но сбалансированы для поддержания вашего нового веса.

Что касается сахара, то лучше всего соблюдать здоровый баланс и употреблять его в умеренном количестве, предпочитая натуральные и полезные источники сахара, такие как фрукты или мед.

Если у вас есть проблемы с употреблением сахара, обратитесь к врачу или диетологу для разработки индивидуального плана питания, который будет соответствовать вашим потребностям и поможет поддерживать здоровый образ жизни.