Отношения с Ди Каприо? Девушка подсказали, как быть, если мужчина старше

О романтических отношениях между мужчиной и женщиной написано множество исследований, а один из экспертов решил помочь девушка и ответить на вопрос о идеальном возрасте для вступления в отношения. Автор вспомнил легенду об актере Леонардо Ди Каприо, который выбирает спутниц значительно моложе себя, и изложил свои результаты.

Как подобрать идеального мужа?

В различных СМИ часто рассуждают об отношениях между людьми с заметной разницей в возрасте, а эксперт считает, что если, конечно, все законно – не существует "идеального" количества лет между вами и вашим партнером.

"Мы не можем выбирать, в кого влюбиться, - рассуждает консультант в сфере отношений Седеф Салим. - Хотя к отношениям со значительной разницей в возрасте могут быть социальные и культурные предубеждения, на самом деле это зависит от двух людей, находящихся в этой уникальной связи. Если есть любовь, доверие, принятие и ответственность за возможные последствия этих отношений, то идеальная разница в возрасте может означать разные вещи для каждой уникальной пары".

Правда ли, что есть критический предел в отношениях с разницей в возрасте

Психотерапевт и автор книги "Ретроактивная ревность, обретение смысла" Тоби Ингэм считает, что сейчас не не работают прежние представления об отношениях и возрасте.

"Раньше существовало мнение, что, как правило, половина вашего возраста плюс семь лет является ориентиром для выбора среди более молодых партнера. Возможно, что это уже устарело. С одной точки зрения, мы могли бы предпочесть, чтобы нашими партнерами были наши ровесники – современники. Если бы разрыв был слишком большим, возникли бы проблемы с точки зрения культурных ценностей, интересов и так далее. Теперь [социальный] акцент на инклюзивности и нормализации различий может искоренить такие идеи", - рассуждает эксперт.

Но он также добавляет, что в профессиональном качестве он видел трудности в отношениях между поколениями.

"В моей работе разница в возрасте, напоминающая разницу в возрасте родителей или разные поколения, может создавать осложнения, которые со временем порождают проблемы. От прежних браков могут быть дети того же возраста, что и наши новые партнеры".

Так как же людям, состоящим в отношениях с разницей в возрасте, не допустить, чтобы цифры мешали им, и заставить их работать?

Что делать, если у вашего партнера есть дети от других отношений

Консультант в сфере отношений Седеф Салим считает, что есть ключевые вещи, которые людям следует учитывать, если вы хотите серьезно относиться к таким отношениям.

"Например, разговоры о том, чтобы иметь детей вместе, могут оказаться сложной темой для навигации. Ваш партнер (который старше) уже вырастил детей от предыдущих отношений? Чувствует ли ваш партнер, что он находится в комфортном и ответственном возрасте, чтобы начать этот процесс с вами заново? Или, возможно, возраст вашего партнера может повлиять на его фертильность? Возможно, беспокойство больше связано с последствиями для здоровья. Встречались ли вы оба в тот период вашей жизни, когда разница в возрасте станет более заметной в будущем из-за того, что возраст влияет на здоровье и мобильность? Это, возможно, поможет сфокусироваться на фразе "в болезни и здоровье", в отличие от двух людей одного возраста, решивших провести остаток своей жизни вместе".

Да, это сложные темы для обсуждения, но это не меняет того факта, что подобные обсуждения очень важны, если вы хотите, чтобы отношения работали.

А взамен вы можете быть вознаграждены любящим партнером, чье отличие от вас сделает время, которое вы проводите вместе, еще более особенным.

"Хотя у пар со значительной разницей в возрасте могут возникнуть некоторые непростые дискуссии и препятствия, но их совместная жизнь вполне может быть очень удовлетворительной и радостной для пар. Они могут пережить разные и абсолютно непохожие взгляды друг на друга", — сделала вывод Седеф Салима.

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