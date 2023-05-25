Какие напитки необходимо избегать при варикозе: есть три варианта

Варикозное расширение вен — распространенное заболевание, в основном поражающее ноги, а один из врачей предупредил, что три конкретных напитка, в том числе любимый утренний напиток, могут усугубить состояние.

Правда ли, что некоторые напитки могут усугубить варикозное расширение вен

Варикозное расширение вен поражает многих людей в результате отказа венозных клапанов на ногах, что нарушает приток крови к сердцу. Наследственность является ключевым фактором, однако выбор образа жизни, особенно чрезмерное употребление определенных напитков, может усугубить состояние.

Какие напитки ухудшают состояние варикоза?

Эксперт Британской клиники вен и доктор Питер Финиган, специализирующийся на сосудистой медицине, называет три конкретных напитка основными виновниками ухудшения здоровья вен.

"Напитки с высоким содержанием сахара представляют особую проблему, поскольку они мешают кровообращению, блокируют кровоток и приводят к проблемам с венами", — утверждает доктор Финиган.

Алкоголь вызывает аналогичные проблемы со здоровьем вен, но другими способами. Есть в списке Финигана и еще один популярный напиток.

"Алкоголь может вызвать дополнительную нагрузку на сосудистую систему, увеличивая частоту сердечных сокращений и уменьшая количество эритроцитов, которые необходимы для транспортировки кислорода", - считает доктор и добавляет: "Кофе может показаться не очевидным виновником, но он также может вызвать проблемы, вызывая сужение вен, что со временем может привести к хронической венозной недостаточности и вздутию вен".

Если не остановить воспаление, вызванное этими напитками, оно может привести к более серьезным осложнениям.

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Почему опасен варикоз?

Эксперт считает, что при правильном уходе и внимании с этим заболеванием часто можно эффективно справиться.

"Важно отметить, что варикозное расширение вен — это не просто косметическая проблема. Хотя оно обычно безвредно в краткосрочной перспективе, оно может вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем, если его игнорировать", - дополняет Финиган.

Эти осложнения могут варьироваться от болезненных тромбов до язв на ногах, которые, хотя и разные, могут представлять одинаковый риск для здоровья.

Доктор Финиган объяснил, что варикозное расширение вен часто передается по наследству, а это означает, что люди, у которых в семейном анамнезе были проблемы с венами, с большей вероятностью испытают его.

Тем не менее, важно распознавать предупреждающие знаки и как можно раньше обратиться за профессиональной консультацией.

"Хотя полностью предотвратить варикозное расширение вен невозможно, если вы заметили какие-либо симптомы, рекомендации предполагают, что вам следует обратиться к специалисту по венам, который сможет оценить ваше состояние и порекомендовать лучший курс лечения", — рассуждает доктор, а затем добавляет: "Простые вещи, такие как регулярное поднятие ног, могут оказать огромное влияние на кровообращение. Поднятие ног в положении сидя помогает снизить давление в ногах, обеспечивая более эффективный отток крови. Попробуйте использовать подушки или табуретку для ног, чтобы поднять ноги".

Дополнительные советы по улучшению кровообращения включают поддержание здорового веса, надевание поддерживающих носков и постоянное движение. Эти незначительные изменения в вашем распорядке дня могут значительно улучшить здоровье ваших вен.