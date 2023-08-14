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Как правильно подобрать кроссовки для бега

Как правильно подобрать кроссовки для бега
©pexels.com

Бег - это прекрасный способ поддерживать физическую активность, укреплять здоровье и поддерживать хорошую форму. Однако чтобы получить максимум удовольствия и избежать травм, правильно подобранные кроссовки играют важную роль. В этой статье мы расскажем вам, как выбрать подходящую обувь для бега.

Как правильно выбрать кроссовки для бега: 9 важных советов

Определите поверхность.

Перед тем как выбирать кроссовки, определите, на какой поверхности вы будете бегать чаще всего: по асфальту, тропинкам, грунтовым дорожкам или треку. Для каждой поверхности существуют специальные модели кроссовок, учитывающие амортизацию и сцепление.

Размер.

Кроссовки должны подходить вам по размеру, с небольшим запасом впереди для пальцев стопы. Обратите внимание, чтобы ноги не сдавливались, но и не были слишком свободными. Важно, чтобы пятка хорошо фиксировалась.

Поддержка и тип стопы.

Важно учесть ваш тип стопы - нейтральная, подверженная пронированию (перекручиванию) или супинированию (недостаточной подвертыванию). Это поможет выбрать кроссовки с нужным уровнем поддержки и амортизации.

Амортизация и подошва.

В зависимости от дистанции и стиля бега выберите кроссовки с подходящей амортизацией. Модели с хорошей амортизацией уменьшают нагрузку на суставы и способствуют комфортному бегу.

Вес кроссовок.

Легкие кроссовки обычно предпочтительны для скоростных тренировок, а более устойчивые и немного тяжелее модели - для долгих дистанций и тренировок с интенсивными нагрузками.

Примерка и тестирование.

Никогда не покупайте кроссовки без примерки. Лучше всего примерять обувь в конце дня, когда ноги чуть опухли. Пройдите несколько шагов и попрыгайте, чтобы оценить комфорт и посадку.

Регулярная замена обуви.

Кроссовки имеют ограниченный ресурс использования. После преодоления определенной дистанции (обычно около 500-800 километров) следует рассмотреть замену обуви, чтобы избежать ухудшения амортизации и риска травм.

Индивидуальные особенности.

У каждого человека свои особенности, включая анатомию стопы, стиль бега и предпочтения. При выборе кроссовок учтите свои индивидуальные особенности и предпочтения.

Консультация с профессионалом.

Если вы новичок в беге или у вас есть особые медицинские показания, рекомендуется проконсультироваться с врачом или профессиональным тренером, чтобы получить рекомендации по выбору подходящей обуви.


pexels.com

5 популярных моделей кроссовок для бега:

  1. Nike Air Zoom Pegasus. Эта модель от Nike является классикой среди беговой обуви. Она обеспечивает отличную амортизацию и поддержку, что делает ее подходящей как для начинающих, так и для опытных бегунов. Pegasus известны своей универсальностью и надежностью.
  2. Adidas Ultraboost. Ultraboost стал настоящим хитом благодаря своей превосходной амортизации и стильному дизайну. Эта модель пользуется популярностью как среди бегунов, так и среди любителей активного образа жизни.

  3. Brooks Ghost. Brooks Ghost известны своей мягкой амортизацией и комфортом. Они отлично подходят для тех, кто предпочитает долгие дистанции, так как обеспечивают отличную поддержку и устойчивость.

  4. New Balance Fresh Foam. Эта модель от New Balance обладает уникальной амортизацией Fresh Foam, которая обеспечивает мягкость и комфорт на протяжении всей тренировки. Она идеально подходит для тех, кто ищет баланс между амортизацией и отзывчивостью.

  5. Asics Gel-Nimbus. Gel-Nimbus от Asics предлагает прекрасную амортизацию и поддержку, особенно для бегунов с высоким уровнем амортизации. Эта модель подходит как для долгих дистанций, так и для разнообразных тренировок.

Подбор правильных кроссовок для бега - это ключевой шаг к успешным тренировкам и предотвращению травм. Вложите время и внимание в выбор обуви, чтобы наслаждаться бегом и достигать своих целей с комфортом и безопасностью.

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