Казахстанский таеквондист победил олимпийских призеров и выиграл медаль на международном турнире

Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев завоевал медаль на международном турнире Spanish Open G2, сообщает Olympic.kz.

Рейтинговый турнир проходил в испанском городе Аликанте, где Базарбаев в весовой категории до 63 килограммов выиграл серебро.

Казахстанский таеквондист в первом поединке победил обладателя серебряной медали Олимпийских игр-2016 Тавина Ханпраба из Таиланда, а за выход в полуфинал оказался сильнее чемпиона Европы, бронзового призера Олимпийских игр-2020 Хакана Рекбера из Турции.

Таким образом, Базарбаев завоевал 12 очков, что поможет ему подняться в международном рейтинге.

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