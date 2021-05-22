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Казахстанская таеквондистка завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

Спортсменка вышла в финал отборочного турнира в Аммане.

Казахстанская таеквондистка завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио
Фото: olympic.kz
Новости спорта Единоборства Таеквондо
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Казахстанская таеквондистка Джансель Дениз завоевала олимпийскую лицензию, сообщает Olympic.kz.

Это произошло на азиатском олимпийском отборочном турнире в Аммане (Иордания). В полуфинале турнира в весовой категории свыше 67 килограммов Дениз победила спортсменку из Таджикистана. Выход в финал и принес ей путевку на Олимпиаду в Токио.

 

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония таеквондо

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