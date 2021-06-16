Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по таеквондо

Отличились представители мужской команды.

Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по таеквондо
Фото: olympic.kz©
Новости спорта Единоборства Таеквондо
0

В Бейруте (Ливан) проходит первый день чемпионата Азии по таеквондо. Казахстанская команда уже отметилась двумя наградами, сообщает Olympic.kz.

У мужчин в весе до 87 килограммов Смайыл Дуйсебай оформил "серебро". В финале он уступил представителю Южной Кореи со счетом 8:10.

На третью ступень пьедестала поднялся Самат Темирхан (до 54 килограммов). 

Также в финал турнира вышла Жансель Дениз. Она бьется за "золото" в весе до 73 килограммов.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
таеквондо

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:32
Единоборства
Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по таеквондо Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по таеквондо
22 мая, 19:39
Единоборства
Казахстанская таеквондистка завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио Казахстанская таеквондистка завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио
18 января 2020, 14:10
Единоборства
К новым горизонтам - в новом составе. В Нур-Султане прошел ll Конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана К новым горизонтам - в новом составе. В Нур-Султане прошел ll Конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана
5 декабря 2019, 21:36
Около спорта
Тренируются, привлекают и побеждают. Как провели 2019 год самые красивые спортсменки Казахстана Тренируются, привлекают и побеждают. Как провели 2019 год самые красивые спортсменки Казахстана
12 июля 2019, 23:00
Универсиада
Казахстан выиграл седьмую медаль на Универсиаде-2019 Казахстан выиграл седьмую медаль на Универсиаде-2019
15 июня 2019, 07:13
Единоборства
Таэквондо-пацан. Самый юный обладатель черного пояса в мире Таэквондо-пацан. Самый юный обладатель черного пояса в мире
17 марта 2019, 16:00
Единоборства
"Совместная работа над развитием казахстанского спорта". В Астане прошел первый Конгресс Ассоциации боевых искусств "Совместная работа над развитием казахстанского спорта". В Астане прошел первый Конгресс Ассоциации боевых искусств
9 декабря 2018, 17:51
Единоборства
Кто стал победителем третьего Кубка Конфедерации Казахстана Кто стал победителем третьего Кубка Конфедерации Казахстана
6 сентября 2018, 17:02
Единоборства
"Поднять конкуренцию". Главный тренер сборной Казахстана по таеквондо подвел итоги Азиады-2018 "Поднять конкуренцию". Главный тренер сборной Казахстана по таеквондо подвел итоги Азиады-2018
2 сентября 2018, 09:00
Азиада
Все чемпионы и призеры. Кто выиграл для Казахстана медали на Азиаде-2018 Все чемпионы и призеры. Кто выиграл для Казахстана медали на Азиаде-2018
27 августа 2018, 15:58
Единоборства
Казахстанские таеквондисты побили личный рекорд по количеству медалей на Азиаде Казахстанские таеквондисты побили личный рекорд по количеству медалей на Азиаде
23 августа 2018, 15:16
Азиада
Казахстан обошел лидера медального зачета Азиады-2018 Казахстан обошел лидера медального зачета Азиады-2018
22 августа 2018, 16:08
Азиада
Таеквондист Мырзабаев принес Казахстану четвертую "бронзу" Азиады-2018 за день Таеквондист Мырзабаев принес Казахстану четвертую "бронзу" Азиады-2018 за день
21 августа 2018, 16:08
Азиада
Казахстанская таеквондистка проиграла в финале Азиады-2018 Казахстанская таеквондистка проиграла в финале Азиады-2018
21 августа 2018, 15:46
Азиада
Знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2016 выиграл "бронзу" на Азиаде-2018 Знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2016 выиграл "бронзу" на Азиаде-2018
9 мая 2018, 14:29
Единоборства
Двукратный олимпийский чемпион из США обвиняется в изнасиловании - СМИ Двукратный олимпийский чемпион из США обвиняется в изнасиловании - СМИ
19 марта 2018, 15:10
Единоборства
Казахстанские таеквондисты завоевали четыре золотые медали на международном турнире Ukraine Open Казахстанские таеквондисты завоевали четыре золотые медали на международном турнире Ukraine Open
16 февраля 2018, 18:55
Единоборства
Сборная Казахстана завоевала две золотые медали на международном турнире по таеквондо Сборная Казахстана завоевала две золотые медали на международном турнире по таеквондо
29 октября 2017, 19:25
Единоборства
Eurosport собрал "огненные" фото чемпионки Казахстана по таеквондо Eurosport собрал "огненные" фото чемпионки Казахстана по таеквондо
26 октября 2017, 18:47
Единоборства
Главный тренер сборной Казахстана по паратаеквондо прокомментировал третье место в медальном зачете ЧМ Главный тренер сборной Казахстана по паратаеквондо прокомментировал третье место в медальном зачете ЧМ
27 августа 2017, 11:54
Единоборства
Бахытжан Абилхасан впервые в истории Казахстана стал чемпионом мира по таеквондо среди кадетов Бахытжан Абилхасан впервые в истории Казахстана стал чемпионом мира по таеквондо среди кадетов
4 августа 2017, 15:33
Единоборства
Казахстанский таеквондист стал чемпионом Сурдлимпийских игр Казахстанский таеквондист стал чемпионом Сурдлимпийских игр
26 июня 2017, 09:51
Единоборства
Всемирная федерация таеквондо сменила название из-за шуток над аббревиатурой WTF Всемирная федерация таеквондо сменила название из-за шуток над аббревиатурой WTF
8 июня 2017, 15:07
Единоборства
"Лучше умереть, чем занять второе место". Сборная Казахстана по таеквондо отправилась на чемпионат мира "Лучше умереть, чем занять второе место". Сборная Казахстана по таеквондо отправилась на чемпионат мира
20 апреля 2017, 21:41
Единоборства
Казахстанские таеквондисты за два дня чемпионата Азии среди юниоров завоевали пять медалей Казахстанские таеквондисты за два дня чемпионата Азии среди юниоров завоевали пять медалей
27 февраля 2017, 19:16
Единоборства
Казахстанские таеквондисты завоевали 12 медалей на турнире в ОАЭ Казахстанские таеквондисты завоевали 12 медалей на турнире в ОАЭ
25 января 2017, 16:17
Единоборства
Казахстанская судейская система в таеквондо нуждается в изменениях - Руслан Бакиев Казахстанская судейская система в таеквондо нуждается в изменениях - Руслан Бакиев
10 января 2017, 20:17
Около спорта
Выбери самую сексуальную спортсменку Казахстана! Выбери самую сексуальную спортсменку Казахстана!
23 декабря 2016, 15:55
Единоборства
В Астане определились победители Кубка акима по таеквондо В Астане определились победители Кубка акима по таеквондо
6 декабря 2016, 11:47
Единоборства
Я поверил в себя. Но повторять свой поступок не буду - герой финала Кубка Конфедерации по таеквондо Я поверил в себя. Но повторять свой поступок не буду - герой финала Кубка Конфедерации по таеквондо
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика