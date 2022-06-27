Казахстан выиграл две медали на чемпионате Азии по таеквондо

Серебро и бронзу завоевала сборная Казахстана по таеквондо в третий день чемпионата Азии в Южной Корее, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации таеквондо.

В весе 73 килограмма Дениз Джансель начала турнир с полуфинального поединка, одолев соперницу из Ливана со счетом 2:0, однако в борьбе за золото уступила таеквондистке из Ирана. Результат - 0:2.

Также Смайыл Дуйсебай вошел в тройку лучших.

В весовой категории 87 килограммов Дуйсебай свой первый бой выиграл со счетом 2:1. Его соперником был спортсмен из Китая. К сожалению, в полуфинале Смайыл уступил узбекистанцу. Счет - 1:2.

В весовой категории свыше 87 килограммов Руслан Жапаров не смог одолеть китайского таеквондиста - 0:2.

Ранее Жасурбек Исраилов, Ботагоз Капанова и Рита Бакишева завоевали бронзовые награды.

Таким образом, в копилке Казахстана пять медалей чемпионата Азии.

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