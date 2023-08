Решившая выступать за Казахстан российская пловчиха ответила хейтерам неприличным фото

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко в августе сменила спортивное гражданство на казахстанское, за что ее обвинили в предательстве. Девушка нашла чем ответить хейтерам, сообщают Vesti.kz.

Сподаренко на негативные комментарии в свой адрес опубликовала неприличное фото в соцсетях, предложив им поцеловать ее в одно место.

"Для хейтеров у меня есть something better to kiss (кое-что получше для поцелуя)", - говорится в ее подписи к фото.

Также она написала следующее в соцсетях:

"Меня тут спросили, как я перенесла хейт, связанный с моим переходом. А я такая: "Какой хейт?". Мне дали добро на почитать комменты. У меня броня от любого г*вна".

Добавим, что Казахстан является исторической родиной для Сподаренко, родившейся 26 февраля 1998 года в Усть-Каменогорске. Там она жила с родителями до восьми лет. Затем переехала в российскую Тюмень.

