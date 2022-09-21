"Главный заплыв еще впереди!". Олимпийский чемпион Баландин - о завершении карьеры и дальнейших планах

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, завершивший спортивную карьеру выразил благодарность болельщикам, тренерам и семье, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также он рассказал о дальнейших планах.

"Всем привет! Сегодня я хотел бы объявить о завершении своей карьеры. За долгие годы тренировок я понял, что упорный труд всегда вознаграждается, а мечта приближается с каждым новым тренировочным днем. Помните об этом, когда вам будет лень идти на тренировку или вы не будете верить в себя. Все это не зря", - говорит Баландин.

Также олимпийский чемпион поблагодарил свою семью. тренеров, друзей, супругу и болельщиков за поддержку и переживания.

"Самое главное в спорте - это поддержка. Огромное спасибо моей семье, за то, что они всегда поддерживали и помогали. Спасибо тренерам, которые вкладывали свой опыт, знания, силы и нервы в мое становление как спортсмена. Спасибо моим друзьям, которые всегда были рядом. Моей любящей жене, которая поддерживала меня в самые трудные моменты. Спасибо вам всем за то, что верили в меня, болели за меня. Мы вместе с вами переживали и победы, и поражения, радовались покорению новых вершин", - высказался чемпион.

Кроме того Баландин рассказал о планах на будущее.

"Я по-прежнему вдохновлен. Начинается новый этап в моей жизни. В голове у меня много крутых проектов, которые мы в скором времени реализуем, поэтому следите. Мы будем и дальше работать на развитие казахстанского спорта, на развитие молодого поколения, на воспитание новых Олимпийских чемпионов. Я верю в то, что мой самый главный заплыв еще впереди!" - сказал казахстанский спортсмен.

Ранее стало известно о том, что он перешел к тренерской деятельности.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Баландин в 21-летнем возрасте первым в истории Казахстана выиграл олимпийское золото в плавании.

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