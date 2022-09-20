Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил карьеру

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил спортивную карьеру и перешел к тренерской деятельности, сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК. Казахстанской звезде 27 лет.

Ранее спортсмен сыграл свадьбу, а затем встретился с главным тренером национальной сборной Ильей Гусаковым и с председателем спортивного комитета Саматом Ергалиевым.

"Спортсмены, покорившие Олимпиаду, должны и дальше вносить вклад в развитие спорта страны, а не отдаляться от данного направления.

Считаю, что твое желание стать тренером показывает, насколько тебе важен казахстанский спорт. Мы со своей стороны готовы оказать тебе поддержку", - приводит слова Ергалиева пресс-служба.

Дмитрий Баландин сыграл свадьбу

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



