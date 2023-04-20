Звезда казахстанской эстрады оконфузилась на чемпионате мира по шахматам

Казахстанская эстрадная певица Гульнур Оразымбетова оконфузилась во время выступления на чемпионате мира по шахматам в Астане, передают Vesti.kz.
Она пела под фонограмму и не попадала в ритм, чем изрядно испортила свое выступление.
Зрители засняли этот момент на видео и выложили в сеть. Пользователи соцсетей раскритиковали певицу за такое слабое исполнение:
"Если это певица, то я космонавт"
"Почему-то стыдно мне"
"... я все думал, когда эта песня закончится"
"Так выглядит естественный голос"
"Вместо этого мы смущаемся и стыдимся"
"Стыдно".
@aisultan19.84 Гүлнұр Оразымбетова ұятқа қалды #қазақэстрадасы #казахскаямузыка #эстрада #попмузыка #казахстан #қазақстан #шахматы #турнир #пазор #оразымбетова #әнші #әртіс #актерскоемастерство #ұятболды #ұятай #стыдно ♬ оригинальный звук - Aisultan
Напомним, ЧМ по шахматам стартовал в Астане 7 апреля, завершится 1 мая. За мировую корону борются россиянин Ян Непомнящий и Дин Лижэнь из Китая.
Для Непомнящего это вторая попытка завоевать шахматную корону. Два года назад россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Лижэнь же стал первым в истории китайским шахматистом, добравшимся до матча за титул чемпиона мира. Звание осталось вакантным после того, как Карлсен отказался защищать свой титул в прошлом году. Призовой фонд составляет два миллиона долларов, при этом 60 процентов получит победитель, а 40 процентов - занявший второе место.
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