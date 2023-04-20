Звезда казахстанской эстрады оконфузилась на чемпионате мира по шахматам

Казахстанская эстрадная певица Гульнур Оразымбетова оконфузилась во время выступления на чемпионате мира по шахматам в Астане, передают Vesti.kz.

Она пела под фонограмму и не попадала в ритм, чем изрядно испортила свое выступление.

Зрители засняли этот момент на видео и выложили в сеть. Пользователи соцсетей раскритиковали певицу за такое слабое исполнение:

"Если это певица, то я космонавт"

"Почему-то стыдно мне"

"... я все думал, когда эта песня закончится"

"Так выглядит естественный голос"

"Вместо этого мы смущаемся и стыдимся"

"Стыдно".

Напомним, ЧМ по шахматам стартовал в Астане 7 апреля, завершится 1 мая. За мировую корону борются россиянин Ян Непомнящий и Дин Лижэнь из Китая.

Для Непомнящего это вторая попытка завоевать шахматную корону. Два года назад россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Лижэнь же стал первым в истории китайским шахматистом, добравшимся до матча за титул чемпиона мира. Звание осталось вакантным после того, как Карлсен отказался защищать свой титул в прошлом году. Призовой фонд составляет два миллиона долларов, при этом 60 процентов получит победитель, а 40 процентов - занявший второе место.

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