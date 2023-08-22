Засветила своего возлюбленного? Зарина Дияс показала откровенные фото с отдыха

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс удивила своими фотографиями, сообщают Vesti.kz.

Обычно 29-летняя спортсменка не афиширует личную жизнь, но похоже, что на этот раз она решила рассекретить своего возлюбленного.

Дияс опубликовала в своем Instagram снимки из отпуска, который она проводит на Ибице. Вместе с ней в кадр попал неизвестный молодой человек. Судя по характеру фото, можно предположить, что пару связывают романтические отношения.

"Лучшее путешествие", - подписала фото Дияс.

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