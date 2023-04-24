За что осудили Карима Масимова?

В Астане вынесли приговор бывшему главе Комитета национальной безопасности Кариму Масимову и экс-заместителям председателя КНБ Садыкулову, Ергожину и Осипову, передают Vesti.kz.
По данным пресс-службы суда Астаны, Карим Масимов признан виновным по части 1 статьи 175 ("Государственная измена"), части 3 статьи 179 ("Насильственный захват власти"), пункту 3 части 4 статьи 362 ("Превышение власти и должностных полномочий) Уголовного кодекса.
Путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.
Фото пресс-службы суда
Карим Масимов ранее занимал должности президента федерации тайского бокса, вице-президента Всемирной ассоциации муай-тай, почетного президента Федерации таеквондо,
С 2016 года был президентом Казахстанской федерации триатлона, с 2018 года занимал пост президента Ассоциации боевых искусств Казахстана.
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