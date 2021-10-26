"Все о допинге и о борьбе с ним". КазНАДО проведет семинар для представителей СМИ

Национальный антидопинговый центр проведет второй двухдневный семинар об антидопинговом движении Казахстана "Все о допинге и о борьбе с ним", сообщается на официальном сайте организации.

8 ноября состоится обучающий семинар для представителей средств массовой информации. В ходе семинара будут обсуждены следующие темы:

"Определение допинга и его место в спорте".

"Нарушения антидопинговых правил по Кодексу-2021".

"Запрещенный список 2021".

"Ценность антидопинговых образовательных программ".

"Проведение антидопинговых образовательных мероприятий среди спортивного сообщества,

статистика".

"Роль и место вспомогательного персонала в предотвращении использования допинга".

"Нововведения в законе о физической культуре и спорте, направленные на ужесточение ответственности за нарушение антидопинговых правил".

"Особая роль СМИ в антидопинговой пропаганде".

Все участники семинара будут иметь возможность принять участие в интерактивных дискуссиях и получить ответы на интересующие вопросы от специалистов Антидопингового центра Казахстана. После семинара будут выдаваться сертификаты участия.

9 ноября у участников семинара будет возможность посетить офис Национального антидопингового центра и лично ознакомиться с работой специалистов.

Спикеры:

1. Майра Бакашева - директор Национального антидопингового центра Казахстана (КазНАДЦ), председатель Региональной антидопинговой организации по Центральной Азии (RADO CA).

2. Галия Жумабаева - специалист по образовательным программам КазНАДЦ.

3. Ведущие тренеры и спортсмены Республики Казахстан.

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