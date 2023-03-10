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Вражда с матерью Пике продолжается? Кукла-ведьма вернулась на балкон Шакиры

Вражда с матерью Пике продолжается? Кукла-ведьма вернулась на балкон Шакиры
©marca.com

Певица Шакира вернула на свой балкон манекен черной ведьмы, которая обращена на соседний дом матери Жерара Пике Монсеррат Бернабеу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на то, что Шакира в настоящее время переживает тяжелое расставание с Пике, она все еще живет со своими детьми в семейном доме, расположенном рядом с домом родителей бывшего мужа. В последние несколько недель и месяцев возникли различные конфликты между соседями, один из которых связан с куклой-ведьмой.

Считается, что этот манекен впервые был размещен на одном из балконов Шакиры в ноябре прошлого года, чтобы посмотреть на дом ее бывших родственников, но это разозлило Монтсеррат Бернабеу, мать Пике, которая, как полагают, попросила убрать его. В конце концов кукла-ведьма была убрана, но в этот четверг она снова появилась на балконе в развевающемся на ветру черном плаще с пальцами, указывающими на дом родителей Пике.

Кроме того, возникли и другие конфликты между Шакирой и матерью Пике. Например, знаменитый трек певицы BZRP Music Sessions #53 звучал в доме так громко, что родственники мужа могли слышать его по соседству. Шакира также поставила забор между домами, который перегородил ранее свободные и открытые дорожки.

В саге "Шакира против Монтсеррат Бернабеу" снова стало вирусным видео 2012 года, в котором колумбийка раскритиковала совет своей свекрови, после того как она предложила ей коротко подстричься. "Свекровь, я больше никогда не буду слушать твои советы по стилю!" - заявила Шакира в этом видео.

Тем не менее есть хорошая новость для родителей Пике: Шакира скоро переедет в США. В настоящее время она направляется в Нью-Йорк, чтобы появиться в "Шоу Джимми Фэллона" вместе со своими сыновьями.

История с куклой-ведьмой Шакиры напротив дома матери Пике получила неожиданное продолжение

Напомним, что 46-летняя Шакира и 36-летний Пике официально развелись в декабре после 11 лет брака. Они воспитывают двух сыновей. По данным испанских СМИ, причиной развода стали измены футболиста. Сейчас экс-защитник "Барселоны" встречается с Кларой Чиа Марти.

После расставания Шакира "разнесла" Пике в своих новых песнях и заработала на этом миллионы. 

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Метки:
Шакира Колумбия

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