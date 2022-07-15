В России умер 29-летний футболист. Подробности

В возрасте 29 лет умер бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, у него оторвался тромб. Телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым" дополняет информацию.

"После тренировки "Зоркого", с которым воспитанник "Спартака" готовился к сезону, пошел на массаж - и там вдруг стало плохо", - пишет канал.

У Козлова 22 матча (1 гол) за основу "Спартака", где он подавал большие надежды. Также выступал за "Химки", "Тосно", "Факел", "Тюмень", а последним клубом был крымский "Кафа". За "Зоркий" футболист играл в ЛФЛ.

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